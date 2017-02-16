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Бразилия решила избавиться от своего единственного авианосца

Экономика
Модернизация авианосца «Сан-Паулу» показалась правительству слишком дорогой, и корабль будет списан в ближайшие три года
Авианосец «Сан-Паулу» ВМС Бразилии
Rob Schleiffert
Авианосец «Сан-Паулу» ВМС Бразилии

Бразилиа, 16 февраля 2017, 20:01 — REGNUM  ВМС Бразилии отказались от ремонта и модернизации своего единственного авианосца «Сан-Паулу», купленного у Франции в 2000 году, сообщает пресс-служба ВМС Бразилии.

Корабль, построенный в 1960-х годах, в ближайшие три года спишут из-за чрезмерной затратности его модернизации.

Стоит отметить, что бразильское адмиралтейство предпринимало несколько попыток восстановить боеготовность авианосца «Сан-Паулу», но теперь пришло к выводу эта дорогостоящая затея не гарантирует положительного результата.

Гораздо более важным ВМС Бразилии считают создание собственной атомной подводной лодки и постройку корветов типа «Тамандаре». Эти программы обойдутся Бразилии дешевле, чем модернизация «Сан-Паулу», для которого требуются новые самолеты вместо устаревших A-4 «Скайхоук».

Ранее предполагалось, что срок службы корабля будет продлен до 2039 года. Планировалось обновить его энергетическую установку, заменить авиационно-технический комплекс, радиоэлектронные системы, бортовое вооружение и авиагруппу.

Авианосец «Сан-Паулу» класса «Клемансо» ранее назывался «Фош». Водоизмещение корабля превышает 30 тыс. тонн, он развивает скорость до 32 узлов и способен нести до 40 самолетов и вертолетов.

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