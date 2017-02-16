Захарченко обещает жителям Донетчины теплые батареи и забирает выходные дни

«В домах жителей республики будет светло, тепло и уютно в отличие от Украины, где люди мерзнут и экономят на электричестве»

Донецк, , 18:37 — REGNUM На территории Донетчины, которая находится под контролем ДНР, не будет веерных отключений света и тепла. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 16 февраля пообещал глава ДНР Александр Захарченко во время ввода в эксплуатацию 6-й лавы на шахте «Прогресс» ГП «Торезантрацит», передает ИА REGNUM.

«У нас есть наши электростанции, на которые мы с удовольствием отправим этот уголь, добудем электроэнергию и обеспечим светом и теплом наши дома. В домах жителей республики будет светло, тепло и уютно в отличие от Украины, где люди мерзнут и экономят на электричестве», — сказал Захарченко, комментируя потерю рынков сбыта угля, добываемого на подконтрольных ДНР шахтах Донетчины.

Кроме того, 16 февраля, глава ДНР Захарченко подписал распоряжение от 7 февраля 2017 года №17 «О внесении изменений в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 14 декабря 2016 года №218». Согласно данному документу, работникам, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни переносятся с: пятницы 24 февраля — на субботу 18 февраля; понедельника 8 мая — на субботу 6 мая; среды 10 мая — на субботу 27 мая.

Напомним, ранее власти Российской Федерации ограничили поставки угля из Донбасса и ввели соответствующие квоты. На этот шаг Россия пошла, чтобы защитить шахтеров Кузбасса и Ростовской области. Кроме того, в январе 2017 года украинские активисты начали экономическую блокаду отдельных регионов Донбасса. В частности «активисты» при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк перекрыли три железнодорожных узла. В результате чего в Украину прекратилась поставка антрацита, коксующегося угля и продукции металлургической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания ввел чрезвычайное положение в энергетической системе Украины. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, блокада поставок угля из Донбасса может привести к отключению электричества и тепла в населенных пунктах Украины. «Перекрытия могут привести и к отключению электроэнергии, и не дай Бог к отключению тепла в городах и домах украинцев. Поэтому такие действия совершенно недопустимы, поэтому максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы», — призвал Гройсман.

Сегодня, 16 февраля, президент Украины Петр Порошенко призвал снять экономическую блокаду с отдельных регионов Донбасса и поручил Совету национальной безопасности и обороны разблокировать поставки угля.