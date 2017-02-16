В Архангельской области объявили конкурс на лучшее имя для алмаза

Архангельск, , 18:13 — REGNUM В Архангельской области предложили объявить конкурс на название самого большого алмаза, добытого в Европе. Обязательное условие — оно должно быть связано с 80-летним юбилеем Архангельской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Кристалл весом более 180 карат был добыт на расположенном в Мезенском районе месторождении имени В. Гриба предприятием «Архангельскгеолдобыча». Это крупнейший драгоценный камень за всю историю алмазодобычи на территории Европы и четвёртый по величине среди алмазов, добытых в России в XXI веке.

«Этот крупный алмаз — яркий символ того, что вложения инвесторов в Архангельскую область оправдываются, — подчеркнул Игорь Орлов. — Символично и то, что это произошло в юбилейный для нашего региона год. Сам факт добычи уникального кристалла позволяет утверждать: все, кто работал в этом проекте, уже вошли в историю».

Губернатор сообщил, что достигнута договорённость с руководством предприятия о том, что название алмаза должно иметь непосредственное отношение к юбилею региона.

«Да, сама процедура регистрации имени алмаза непроста, состоит из нескольких этапов, но уверен — мы сможем их пройти», — заявил Игорь Орлов.

Планируется, что победитель конкурса получит возможность сфотографироваться с этим алмазом.

Напомним, что ведущие предприятия горнодобывающего сектора Поморья, АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз», добыли за прошлый год в общей сложности свыше шести миллионов карат алмазов.

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