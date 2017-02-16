Конец нефтяного рая: шведы больше не едут в Норвегию за лучшей жизнью

Осло, , 18:04 — REGNUM Граждане Швеции перестали переезжать в Норвегию в поисках более высокого заработка. Как пишет норвежское издание The Local, спад в нефтяной отрасли сделал страну менее привлекательной среди шведских работников.

Когда норвежская экономика находилось на своём пике, молодые шведы охотно переезжали в соседнюю страну. Их привлекал более высокий, нежели в Швеции, уровень зарплат в сфере услуг и розничной торговле. Однако резкий спад нефтяных цен оказал влияние на норвежскую экономику, и теперь разница в оплате труда не столь очевидна, указывает издание. Кроме того, найти работу в Швеции стало легче. В кадровых агентствах Норвегии отмечают, что тенденция к сокращению персонала из Швеции началась в 2014—2015 годах. В настоящий момент число работников из Швеции снизилось на 55−60% в сравнении с пиком, который приходился на 2011−2013 годы.

«Раньше молодые шведы, ищущие работу, приезжали целыми автобусами. Теперь мы с трудом находим персонал», — рассказывает глава кадрового агентства Manpower Джон Полсен. Среди норвежских работодателей все популярными становятся работники из России, Литвы, Польши и Венгрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году каждый пятый работник в Норвегии в возрасте от 17 до 25 лет являлся гражданином Швеции.

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