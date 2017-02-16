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В Киргизии выросли штрафы за указание цен в иностранной валюте

Экономика
Киргизские власти продолжают реализацию мер по дедолларизации экономики

Бишкек, 16 февраля 2017, 18:02 — REGNUM  Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о внесении в Кодекс об административной ответственности, а также законы «О рекламе» и «О госзакупках» изменений, в соответствии с которыми увеличиваются размеры штрафов за указание стоимости товаров и услуг не в национальной валюте. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

Теперь предпринимателей за подобное правонарушение могут оштрафовать 3 тыс. сомов (свыше 2,4 тыс. рублей по текущему курсу), должностных лиц — на 15 тыс. сомов (12,3 тыс. рублей).

При повторном совершении в течение года аналогичного противоправного действия рядовым гражданам грозит штраф в размере 5 тыс. сомов (4,1 тыс. рублей), госчиновникам — 18 тыс. сомов (более 14,7 тыс. рублей).

ИА REGNUM напоминает, что киргизские власти, начиная с декабря 2015 года, реализуют госпрограмму по дедолларизации экономики и стабилизации курса национальной валюты этой среднеазиатской страны. Также в разработке аналогичных мер задействован Нацбанк Киргизии.

Отметим, что в 2015 году национальная валюта Киргизской Республики подешевела по отношению к доллару США более чем на 28,8% — с 58,9 до 75,89 сома за $1. Вместе с тем, в 2016 году нацвалюта Киргизии смогла укрепиться с показателем в 8,8% — курс доллара США по отношению к киргизскому сому снизился с 75,89 до 69,23 cома за $1.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизская нацвалюта укрепилась на 8,8%

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