Глава ДНР открыл новую лаву в условиях угольной блокады со стороны Киева

Донецк, , 17:36 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, в Торезе (Донетчина, под контролем ДНР) глава ДНР Александр Захарченко принял участие во вводе в эксплуатацию 6-й лавы на шахте «Прогресс» государственного предприятия «Торезантрацит». Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает ИА REGNUM.

По словам Захарченко, открытие новой лавы говорит о том, что экономика региона начала развиваться. «Если говорить об экономическом значении открытия лавы, то оно больше связано с политическими событиями. В условиях войны, когда не прекращаются боевые действия, мы открываем новые лавы — это показатель того, что государство строится и развивается. Новые лавы — это уголь, электроэнергия, зарплата, пополнение бюджета, стипендии и т.д. Сегодняшний ввод в эксплуатацию лавы позволит обеспечить новыми рабочими местами около 200 человек», — сказал Захарченко.

Также для главы республики была проведена ознакомительная экскурсия по шахте. Длина очистного забоя 6-й лавы Северной панели № 3 пласта h8 «Фоминской» составляет 300 метров, мощность пласта — 1,2 метра, запасы оцениваются в 650 тыс. тонн угля.

Кроме того, директор шахты «Прогресс» Александр Клименчук рассказал о подготовке нового очистного забоя: «Лава смонтирована на 100%, комплекс заряжен и проверен под нагрузкой. Очистной забой оснащен механизированным комплексом 2КД-90, комбайном РКУ-10, скребковым конвейером СП-251.13. Некоторое оборудование, в частности крепь, поставлено на шахту благодаря Торезскому ремонтно-механическому заводу».

Ранее, 13 февраля экс-командир батальона «Восток», глава общественного движения

«Патриотические силы Донбасса»Александр Ходаковский заявил, что Россия ограничила ввоз угля из ДНР и ЛНР с целью защиты своей угледобычи. «Начали мы поставлять, например, неконтролируемые объемы угля в Россию — в отношении нас ввели квоты, потому что в России тоже есть добыча угля в Ростовской области, и мы подрываем экономику Южного федерального округа», — рассказал Ходаковский.

Напомним, 15 февраля правительство Украины ввело режим чрезвычайного положения на рынке электроэнергетики из-за незаконной блокады «активистами» отдельных регионов Донбасса. 25 января в Донбассе при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюк началась экономическая блокада Донецка и Луганска. В частности, в знак протеста против торговли с ДНР и ЛНР участники акции заблокировали железную дорогу на Луганщине между станциями Светланово и Шипилово. 10 февраля была перекрыта железная дорога «Ясиноватая-Константиновка». По факту блокирования жд-сообщений в Донецкой области было открыто четыре уголовных производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля президент Украины Петр Порошенко отметил, что на заседании Совета по национальной безопасности и обороны будет рассмотрен вопрос разблокировки отдельных регионов Донбасса. «Сегодня на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос о неотложных мерах по нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. Будем принимать дополнительные решения по диверсификации источников поставки энергетического угля, не забывая, о том, что уголь, который добывают на оккупированных территориях, он тоже наш, украинский, и должен занимать свою долю в энергетическом балансе страны. Мы обязательно найдем оптимальные пути разблокировки. И обязательной защитим права наших граждан и по эту сторону и по ту сторону линии столкновения. Я не позволю демагогам создавать образ страны, где господствуют анархия и атаманщина. Не позволю дестабилизировать ситуацию в зоне «АТО», не позволю разлагать фронт. Это именно то, чего ждет от нас враг», — сказал президент.

По словам Порошенко, из-за блокады Донбасса, организованной фракциями «Самопомощь» и «Батькивщина» около 300 тыс. человек могут остаться без работы, а в отдельных регионах Донбасса десятки тысяч. Это приведет к увеличению численности «живой силы» армий ДНР и ЛНР. При этом бюджет Украины потеряет более 2 млрд долл налоговых поступлений, а курс гривны обвалится.