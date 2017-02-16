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«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»

Экономика
Рост рубля и фондовых индексов происходит на эмоциях спекулянтов, говорит эксперт
Рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 16 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  Чтобы меры по ослаблению рубля стали действенными, ЦБ и Минфину следует значительно увеличить объем покупок валюты либо снизить процентные ставки. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля аналитик eToro Михаил Мащенко, комментируя динамику курса рубля и отсутствия реакции российской валюты на интервенции Минфина.

«Все дело в том, что ЦБ ежедневно проводит операции на 100 млн долларов, тогда как общий объем торговли парой рубль/доллар на Московской бирже к концу торговой сессии может превышать млрд долларов. Для того, чтобы действительно воздействовать на курс рубля, регуляторам необходимо значительно увеличить размеры покупок валюты либо снижать процентные ставки. Так как смягчение кредитно-денежной политики, с большой вероятностью, приведет к разгону инфляции и перечеркнет все старания ЦБ в этой области, то второй вариант отпадает», — отметил он.

В данный момент главной причиной укрепления отечественной валюты являются иностранные игроки, которые «с радостью покупают рубль и инвестируют в российские активы, зарабатывая на carry-trade», напоминает эксперт. «Стабильная экономика, надежды на улучшение отношений между США и РФ, недооцененный (в сравнении с остальными) фондовый рынок, низкая инфляция и, конечно же, высокая ставка ЦБ делают эту стратегию крайне выгодной. Текущий рост рубля и индексов происходит скорее на эмоциях спекулянтов, нежели на основе сильных фундаментальных показателей, а значит, как только инвесторы потеряют энтузиазм, нас ожидает падение», — прогнозирует аналитик.

15 февраля рубль обновил максимумы за последние полтора года, достигнув отметок 60,37 рубля за евро и 56,55 рубля за доллар. На конец торгового дня 16 февраля курс доллара на торгах Московской биржи составляет 57,18 рубля, курс евро — 60,89 рубля. 7 февраля Минфин начал проводить валютные интервенции, в течение месяца объем операций должен составить 113,1 млрд рублей. Средства будут направляться в Резервные фонды, согласно новому бюджетному правилу.

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