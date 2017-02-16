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Спуск на воду корвета «Гремящий» в Петербурге намечен на май

Экономика
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Санкт-Петербург, 16 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в ОСК) планирует спустить на воду головной корвет проекта 20 385 «Гремящий» в мае 2017 года, если поставщики в срок выполнят все свои обязательства перед кораблестроителями. Об этом сегодня, 16 февраля, ИА REGNUM сообщила пресс-служба петербургского предприятия.

«Уже практически завершена окраска корпуса. Непосредственно перед спуском на воду будем монтировать обтекатель гидроакустической станции», — пояснил Александр Уляшев, заместитель главного строителя завода.

На «Северной верфи» рассчитывают, что поставщики в ближайшее время завершат изготовление оборудования, которое должно заменить ранее использовавшееся импортное.

После спуска корвета на воду будет завершен монтаж корабельных систем, главных двигателей и валопроводов, и «Гремящий» подготовят к швартовным испытаниям.

Проект 20 385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

Корабли оснащены артиллерийскими, ракетными, противолодочными, гидроакустическими и радиолокационными комплексам. На борту может базироваться вертолет Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов и специальных покрытий у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Основные характеристики корветов проекта 20 385: водоизмещение — 2200 тонн, длина — 104 м, ширина — 13 м, скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.

Вооружение: 100-мм артиллерийская установка, два 30-мм зенитных автомата, ракетный комплекс «Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Редут», противолодочный комплекс «Пакет», противолодочный вертолет Ка-27.

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ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» в настоящее время имеет заказы на постройку серии фрегатов и корветов, а также судов различного назначения.

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