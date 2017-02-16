Севастополю увеличили бюджет на 2,6 млрд рублей

Увеличение идет и по субсидиям, и по субвенциям, и по иным межбюджетным трансфертам

Севастополь, , 17:33 — REGNUM Расходная часть бюджета Севастополя на 2017 год увеличена на 2 млрд 600 млн рублей, таким образом общий объем расходов составит 37,1 млрд рублей. Правительство города подготовило законопроект об изменении бюджета города для последующего утверждения заксобранием. Распоряжение правительства принято на заседании 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Меняется доходная часть бюджета на 2017 год. Она увеличивается на сумму 2,4 млрд рублей. Увеличение идет и по субсидиям, и по субвенциям, и по иным межбюджетным трансфертам, — сказал директор департамента финансов Владимир Штоп. — Расходная часть бюджета города увеличивается на 2,6 млрд рублей, 200 млн рублей — за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ».

Таким образом общий объем доходов бюджета составит 32,866 млрд рублей, объем расходов — 37,089 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,223 млрд рублей.

Он пояснил, что изменения связаны только с объемом целевых межбюджетных трансфертов, собственная доходная часть по-прежнему составит 12,2 млрд рублей.

Кроме этого в законопроект включено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 1,9 млрд рублей, часть из которых связаны с изменениями в госпрограммах. В частности, 178 млн рублей будут направлены бюджетам внутригородских муниципальных образований.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что это не последнее увеличение бюджета города на 2017 год. Городской бюджет весной должен увеличиться еще на 400 млн рублей за счет трансфертов из федерального бюджета на ремонт городских дорог.