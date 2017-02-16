Четверг, 16 Февраля 2017 года
18:12:00 МСК

Севастополю увеличили бюджет на 2,6 млрд рублей

Экономика
Увеличение идет и по субсидиям, и по субвенциям, и по иным межбюджетным трансфертам

Севастополь, 16 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  Расходная часть бюджета Севастополя на 2017 год увеличена на 2 млрд 600 млн рублей, таким образом общий объем расходов составит 37,1 млрд рублей. Правительство города подготовило законопроект об изменении бюджета города для последующего утверждения заксобранием. Распоряжение правительства принято на заседании 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Меняется доходная часть бюджета на 2017 год. Она увеличивается на сумму 2,4 млрд рублей. Увеличение идет и по субсидиям, и по субвенциям, и по иным межбюджетным трансфертам, — сказал директор департамента финансов Владимир Штоп. — Расходная часть бюджета города увеличивается на 2,6 млрд рублей, 200 млн рублей — за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ».

Таким образом общий объем доходов бюджета составит 32,866 млрд рублей, объем расходов — 37,089 млрд рублей, дефицит бюджета — 4,223 млрд рублей.

Он пояснил, что изменения связаны только с объемом целевых межбюджетных трансфертов, собственная доходная часть по-прежнему составит 12,2 млрд рублей.

Кроме этого в законопроект включено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме 1,9 млрд рублей, часть из которых связаны с изменениями в госпрограммах. В частности, 178 млн рублей будут направлены бюджетам внутригородских муниципальных образований.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что это не последнее увеличение бюджета города на 2017 год. Городской бюджет весной должен увеличиться еще на 400 млн рублей за счет трансфертов из федерального бюджета на ремонт городских дорог.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
ещё главное