Нижегородским бюджетникам увеличивают зарплаты на 15-36%

Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM В 2017 году зарплаты бюджетников в Нижегородской области должны вырасти 15−36%. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Шанцев.

Согласно тексту распоряжения, органам исполнительной власти Нижегородской области необходимо принять меры по увеличению с 1 января 2017 года заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), на 36,0%.

Зарплаты среднего медицинского (фармацевтического) персонала будут увеличены на 26,8%, младшего медицинского персонала — на 22,9%, профессорско-преподавательского состава и научных работников образовательных организаций высшего образования — на 28,8%, работников учреждений культуры на 21,6%, социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций — на 15,038%.

Зарплаты педагогических работников учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющих обучение, должны вырасти на 9,4%, педагогических работников организаций дополнительного образования детей на 5,1%.

В срок до 1 марта 2017 года должны быть внесены соответствующие изменения в действующие нормативные правовые акты, регулирующие формирование фонда оплаты труда работников государственных учреждений Нижегородской области.