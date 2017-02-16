Глава комитета Госдумы берет на контроль переход на «Мир»

Москва, , 17:21 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») стал владельцем карты «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Около 200 банков готовы к выпуску новой карты, на данный момент примерно 2,5 млн карт выпущено, сообщил парламентарий.

С 1 июля 2017 года планируется запустить выпуск карт «Мир» для бюджетников и для пенсионеров.

Гражданам, пользующимся картами международных платежных институтов, по их желанию, начиная с 1 июля, по мере выбытия их карт будут выдаваться карты российской платежной системы: и зарплаты, и пенсии будут начисляться на эти карты.

Переход будет плавным, в течение нескольких лет.

Депутат заверил, что возьмет под личный контроль переход на новую платежную систему. Ранее высказывались опасения, что пенсионеры будут платить за пользование картой. ЦБ заверил, что дополнительного «налога» не будет.

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