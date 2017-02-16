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В РФ банки начали снижать ставки

Экономика
Свою роль сыграл сильный рубль?

Москва, 16 февраля 2017, 17:19 — REGNUM  В ближайшее время можно ожидать снижения ставок по депозитам российскими банками. Это возможно в случае дальнейшего укрепления рубля, считают эксперты.

«В условиях стабилизации отечественной валюты и снижения доходности по ОФЗ, которые являются эталоном безрисковой ставки, кредитным организациям нет смысла давать повышенный процент, снижающий в конечном итоге прибыль. Одновременно с этим, если кредитные организации не снижают ставки по кредитам, ориентируясь в этом случае на ключевую ставку от ЦБ РФ, из-за растущей разницы между ставками по депозитам и выдаваемым кредитам они получают дополнительный доход. На наш взгляд, именно это и происходит сейчас», — заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Стоит отметить, что Сбербанк уже уменьшил тарифы по потребительским кредитам, а о снижении ставок по вкладам заявили банки «Русский Стандарт», «Россия», Норвик Банк.

Капустянский уверен, что «Сбербанк» своим маневром продолжает развивать текущую тенденцию. Ввиду того, что он является ориентиром на рынке для остальных игроков, другие кредитные организации продолжат следовать его примеру. Тем не менее, по мнению аналитика, темпы снижения будут замедляться до тех пор, пока ЦБ РФ не понизит ключевую ставку в очередной раз.

Ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров в свою очередь считает, что процесс снижения ставок банками связан не столько с укреплением рубля, сколько с динамикой инфляции.

«Как правило, банки стараются держать уровень депозитных ставок несколько выше, чем индекс потребительских цен (основной показатель инфляции). При текущей динамике инфляции на конец 2016 года около 6%, сейчас вероятно приближается к 5%. Таким образом, даже у Сбербанка с его 6,5% — «совесть формально чиста». Несколько может смущать, что ключевая ставка у нас 10%, что создает излишний дифференциал доходности при выдаче кредитов, ставки по которым, как правило выше ключевой. Можно сделать вывод, что текущая политика Банка России с удержанием ставки на уровне 10% — очень выгодна финансовому сектору, но сдерживает рост реального производства», — пояснил он.

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Инфляция
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