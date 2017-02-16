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«Россия остается самым крупным партнером Латвии в области грузоперевозок»

Экономика
Объемы грузов с российской стороны составляют более 70% от всего потока

Рига, 16 февраля 2017, 17:06 — REGNUM  Россия остается самым крупным партнером Латвии в области грузоперевозок, заявил министр сообщения страны Улдис Аугулис. Объемы грузов с российской стороны составляют более 70% от всего потока, добавил министр, сообщает портал Mixnews.lv.

«В эти цифры входят и перевозки с Китаем, так как именно через Россию проходят китайские грузы. Благодаря российской компании «ТрансКонтейнер» мы так успешно осуществили первую перевозку из Китая», — отметил Улдис Аугулис и добавил, что у него сложились очень хорошие отношения с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. «Я являюсь руководителем латвийско-российской межправительственной комиссии со стороны Латвии, а он — со стороны России. Мы с ним хорошо понимаем друг дуга. В этом году мы хотим провести заседание комиссии в Латвии. Теперь нам надо принимать российскую сторону. Планируется, что встреча может состояться до начала мая», — рассказал латвийский министр сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии 16 августа 2016 года, исполняя резолюцию премьер-министра Мариса Кучинскиса, утвердило состав латвийско-российской межправительственной комиссии, ее руководителем с латвийской стороны назначен министр сообщения Улдис Аугулис. Заместителем сопредседателя комиссии утвержден госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

В состав комиссии входят представители министерств образования и науки, земледелия, культуры, экономики, иностранных дел, сообщения, охраны среды и регионального развития, внутренних дел, юстиции и финансов, а также Банка Латвии.

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