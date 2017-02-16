Четверг, 16 Февраля 2017 года
18:11:17 МСК

7754 безработных гражданина зарегистрировано в Мурманской области

Экономика
По сравнению с прошлым годом на 40% увеличилась заявленная работодателями потребность в работниках
Эверетт Шинн. Безработные. 1908 Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Мурманск, 16 февраля 2017, 17:03 — REGNUM  

В Мурманской области зарегистрировано 7754 безработных гражданина. Актуальной информацией с корреспондентом ИА REGNUM поделились в пресс-службе правительства области.

«По состоянию на 8 февраля в службе занятости зарегистрировано 7754 безработных гражданина, что на 9% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года, уровень безработицы составляет 1,7% экономически активного населения, — напомнили в пресс-службе. — В центрах занятости населения имеются сведения о наличии 9647 вакансий».

Как подчеркнули в правительстве, по сравнению с прошлым годом в регионе отмечено улучшение ситуации на рынке труда в отдельных монопрофильных муниципальных образованиях.

«Уровень безработицы в Кировске снизился с 4,5% до 3,4%, число вакансий возросло с 209 единиц до 283, — отметили в правительстве. — В Ковдорском районе уровень безработицы снизился с 4% до 3,7%, число вакансий увеличилось с 87 до 130 единиц».

Напомним, мурманские специалисты прогнозируют уменьшение безработных к 2019 году. Как уже сообщало ИА REGNUM, в области сохраняется дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы — к численности трудоспособного населения. Наибольшее значение показателя традиционно наблюдается в Терском и Ловозерском районах, наименьшее — в Мурманске.

В целом, ситуация на региональном рынке труда в 2016 году в Мурманской области демонстрировала адаптацию к новым экономическим условиям.

Читайте ранее в этом сюжете: На 9 процентов снизилось количество безработных в Мурманске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Ереванское бюро ИА REGNUMАрмения: борьба денег, кланов и дешёвый предвыборный популизм
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
ещё главное