В Латвии растет налоговая задолженность перед государством

Рига, , 17:02 — REGNUM Обязательства 100 крупнейших должников по налогам перед латвийским государством в начале 2017 года составляли 293,5 млн евро. За месяц эта цифра выросла до 299,7 млн, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Крупнейшая налоговая задолженность — 46,49 млн евро на 1 февраля была у предприятия оптовой торговли электроникой «Tendem Neman». Как стало известно, Служба госдоходов (СГД) остановила хозяйственную деятельность предприятия 18 февраля 2016 года, а также ввела запрет на реорганизацию и изменение состава участников. Единственным владельцем предприятия с 2015 года является гражданин Литвы Николай Синягин. В 2014 году оборот компании составил 38,86 млн евро, прибыль — 222 164 евро.

Далее следует оптовый торговец электронными и телекоммуникационными устройствами — предприятие «M4U», долг — 36,11 млн евро. Компания была зарегистрирована в 2011 году, а в 2015 году предприятие было исключено из регистра плательщиков НДС, тогда же по решению суда ее деятельность была остановлена. Единственный владелец «M4U» — гражданин России Артем Воропаев.

На третьем месте — физическое лицо Евгений Яковлев, который находится в списке на протяжении многих лет. На данный момент, его долг по налогам составляет 19,16 млн евро. По данным латвийской базы данных предприятий Lursoft, Яковлев по-прежнему является владельцем SIA Namu pārvalde «Maskavas», а также владеет долями капитала в нескольких других предприятиях.

В первую десятку входят также SIA Elektrolats (13,25 млн евро), физическое лицо Вадим Митрофанов (8,97 млн евро), SIA Eco Tyre Baltics (8,85 млн евро), SIA Membrant (5,98 млн евро), SIA Future Vision (5,97 млн евро), Юрий Шарупов (4,303 млн евро) и SIA Heiress (3,66 млн евро).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Службы государственных доходов Латвии, в начале января 2017 года общая налоговая задолженность, считая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,36 млрд евро. Подлежащими взысканию в начале января признаны долги в размере 960,23 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми — 152,6 млн евро, реально не взыскиваемыми — 807,63 млн евро. Стоит также отметить, что на 804,68 млн евро задолженности у должников нет имущества и денег, на которые может быть направлено взыскание.

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