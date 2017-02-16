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Между Финляндией и Эстонией разворачивается борьба за инвестиции

Экономика
Соседи по Балтийскому региону также конкурируют за размещение на своей территории промышленных объектов

Хельсинки, 16 февраля 2017, 16:59 — REGNUM  Главным конкурентом Финляндии в борьбе за корпоративные инвестиции выступает Эстония. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный финским Исследовательским институтом деловой жизни, сообщает Yle.

Как указывается в докладе, Эстония привлекает иностранные компании более гибким налогообложением частного сектора и рынком труда. О переводе штаб-квартиры или даже бизнеса полностью в прибалтийскую страну задумываются, прежде всего, небольшие компании со штатом численностью менее 50 человек. Финские исследователи также отмечают жёсткую конкуренцию между двумя странами за возможность размещения на своей территории объектов промышленности.

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Экономика Финляндии: опять хуже всех

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Экономика Финляндии
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