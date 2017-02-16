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«Из-за Керченского моста приостановлено строительство дорог в России»

Экономика
При этом следует понимать значение моста для России

Чита, 16 февраля 2017, 16:42 — REGNUM  Финансовые затраты на строительство 19-километрового Крымского моста пока не позволяют построить несколько новых объектов в Забайкальском крае. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Упрдор «Забайкалье» Евгений Присташ.

«Надо понимать, что Крымский мост является не только суперобъектом в дорожной или мостовой сфере. Это единичный объект в масштабах не только России, но и всего мира. Поэтому, естественно, основные деньги туда уходят, — цитирует его «Забмедиа». — За счет того, что строят этот мост, практически приостановилось строительство всех новых автомобильных дорог в России. Всего десять новых объектов в этом году будет объявляется. Поэтому все наши проекты строительства новых объектов, а у нас их пять, пока лежат на полке и ждут своего часа. На них не хватает денег в стране. Поэтому не всегда нам все удается».

В последние годы уже были подобные ситуации, добавил он, и привел в качестве примера траты на Олимпиаду в Сочи, строительство моста на остров Русский и другие суперпроекты. Вместе с тем Присташ подчеркнул, что необходимость и значимость выполнения этих задач нужно понимать.

Керченский мост станет крупнейшим мостом в России. Он состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Его протяженность — 19 км. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Реализация проекта строительства моста через Керченский пролив началась после воссоединения Крыма с Россией. В январе 2015 года была детально проработана концепция транспортного перехода, после чего началось строительство.

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Строительство Керченского моста
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