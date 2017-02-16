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Поддержка аграриев Ставрополья в 2017 году увеличится до 6,5 млрд рублей

Экономика
Дума Ставрополья одобрила выделение дополнительных средств в поддержку сельского хозяйства в 1 млрд рублей

Ставрополь, 16 февраля 2017, 16:37 — REGNUM  

Аграрии Ставропольского края в 2016 году получат дополнительную финансовую поддержку в объеме 1 млрд рублей. Соответствующие поправки в бюджет Ставрополья на 2017 год одобрены на заседании Думы региона 16 февраля.

Из общей суммы дополнительно выделенных средств 380 млн рублей — краевые средства, остальные — федеральные, озвучила на заседании вице-премьер региона — министр финансов Лариса Калинченко. В целом в 2017 году объем поддержки сельского хозяйства увеличится в до 6,5 млрд рублей, передает слова зампреда правительства края корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в минувшем году ассигнования на развитие сельского хозяйства также превысили в Ставропольском крае 6 млрд рублей, из которых примерно 80% — средства федерального бюджета. Это привело к значительному росту объема производства сельхозпродукции в крае, котрый по итогам года превысил на 10,3% показатели 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня региональный парламент одобрил в двух чтениях изменения в бюджет Ставрополья на 2017 год, увеличивающие дефицит бюджета до 4 млрд рублей.

Поправки связаны с увеличением финансовой помощи федерального центра почти на 7,5 млрд рублей. Расходы бюджета увеличены на 9,2 млрд рублей до 90,436 млрд рублей. Доходы — до 86,458 млрд рублей.

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