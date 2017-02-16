Новая Зеландия инвестирует в Соломоновы острова

Хониара, , 16:32 — REGNUM Новая Зеландия планирует предоставить дополнительную помощь для развития туризма на Соломоновых островах, сообщает радио New Zealand. Министр иностранных дел Новой Зеландии Мюррей Маккалли, который в настоящее время находится в Хониаре, столице Соломоновых островов, рассказал, что Новая Зеландия считает, что данное островное государство имеет «впечатляющий туристический потенциал».

В первую очередь, по мнению министра, необходимо улучшить качество аэропортов. На это Новая Зеландия уже выделила $22 млн. долларов, которые пойдут на развитие двух аэропортов в Западной провинции. Также правительство Новой Зеландии сейчас рассматривает проекты по расширению 4 аэропортов в других частях страны, решение по инвестициям будет принято в ближайшее время.

Развитие туристической отрасли, по словам Маккалли, обеспечит Соломоновым островам большое количество новых рабочих мест, приток валютных поступлений, а также способствует развитию местных производителей, который смогут реализовать свою продукцию в гостиничном секторе.