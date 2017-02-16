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«Укрепление рубля вынуждает правительство РФ идти на жертвы»

Экономика
Валютный рынок терпеливо ждет и не торопится рисковать, заявила эксперт
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 16 февраля 2017, 15:54 — REGNUM  Валютный рынок обсуждает комментарии главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, который отметил, что слишком дорогой рубль негативно сказывается на экспортном потенциале страны. В принципе, мнение прозвучало очень даже мягко, потому что глава ведомства точно знает, о чем говорит. Россия экспортирует не только нефть и газ, где может проявлять гибкость за счет объемов, однако все остальное уже давно сигнализирует о потере лидерских позиций на международном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Если в 2015 году российские экспортеры зерна несли в бюджет отличную прибыль и сами оставались в плюсе, потому что могли демпинговать на фоне курсов, то в 2016 году сказка не повторилась и, вероятно, в 2017 году ее тоже ждать не стоит. А ввиду ухудшения качества российского зерна картина складывается несколько тревожной. А это только одна сторона экспорта, а таких множество», — пояснила Бодрова.

«Укрепление рубля не позволяет нивелировать относительно невысокое качество продукции интересной ценой, и это снова отбрасывает Россию на несколько шагов назад. Тут или инфляция будет страдать, или внутреннее производство погибнет окончательно. И пока власти выбирают, чем пожертвовать, рынок терпеливо ждет и не торопится рисковать», — считает эксперт.

Добавим, 16 февраля после резких движений минувшего дня торги в рублевых парах проходят с осторожностью. За доллар США к настоящему времени дают 57,16 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 60,8 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 17 февраля, составляют 57,15 руб. за американскую валюту и 60,65 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 38 и 63 копейки соответственно. Нефть сегодня вышла в плюс. Баррель североморского сырья Brent стоит $56,14 (+0,7%).

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