Ивановский инвестсовет одобрил проекты с бюджетом почти в 2 млрд рублей

Иваново, , 15:52 — REGNUM В Ивановской области одобрены три новых инвестиционных проекта объемом финансирования около 2 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ближайшее время в регионе начнут реализовывать проекты по созданию специализированного центра радиационной стерилизации медизделий и продукции немедицинского сегмента, строительству животноводческого комплекса, а также коттеджного поселка эконом-класса.

Специализированный центр радиационной стерилизации медицинских изделий и продукции немедицинского сегмента рассчитан на обработку свыше 1,5 тонны продукции в час. В перспективе компания планирует строительство сети подобных центров. Объем инвестиций в проект составит более 195 млн рублей. Строительство животноводческого комплекса мясо-товарного направления, рассчитанного на 500 голов крупного рогатого скота, планируется в Фурмановском районе Ивановской области. В реализацию проекта инвестор собирается вложить свыше 103 млн рублей. Строительство коттеджного поселка с домами эконом-класса и объектов инфраструктуры планируют развернуть в Ивановском районе. Стоимость квадратного метра жилья в таких домах составит 30,4 тыс. рублей, это позволит региону принять участие в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Первую очередь застройки инвестор планирует завершить уже к концу 2017 года. Общий объем инвестиций на три очереди проекта составит свыше 1,7 млрд рублей.

Участники заседания взяли реализацию проектов под особый контроль. Губернатор Ивановской области Павел Коньков, председательствующий на заседании, также напомнил о необходимости сконцентрировать все усилия на реализации проекта строительства в регионе комбината синтетического волокна.