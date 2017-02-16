В Саратовскую область в 2016 году въехало 90 тыс. мигрантов

В основном из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины

Саратов, , 15:52 — REGNUM В 2016 году на территорию Саратовской области въехало 90 тыс. иностранцев, из них в Саратов — 36 500 человек. Такие данные привел представитель аппарата по вопросам миграции ГУ МВД региона Владимир Коржов, сообщает ИА REGNUM.

В основном это мигранты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. У 6224 имеются патенты на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году заместитель руководителя УФМС России по Саратовской области Александр Чурсин констатировал, что его ведомство не прогнозирует резкого увеличения уровня нелегальных мигрантов, в том числе в связи с введением в действие нового порядка оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности.

Согласно статистике УФМС, по состоянию на 30 декабря 2014 года на миграционный учет в Саратовской области по месту пребывания поставлено 96 тыс.768 иностранных граждан и лиц без гражданства (за аналогичный период прошлого года — 73 711 человек, в том числе 27 392 подданных Узбекистана, 21 090 — Украины, 10 345 — Азербайджана, 8410 — Казахстана, 7978 — Армении, 5226 — Таджикистана, 2093- — Киргизии.

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