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Бонусы и скидки по карте «Мир» смогут достигать 20-30% — глава НСПК

Экономика
НСПК догнала Visa и MasterCard с точки зрения технологических решений, считают в компании

Москва, 16 февраля 2017, 15:47 — REGNUM  В программе лояльности карты НПСК «Мир» уже участвуют сотни предприятий и порядка 10 банков, эта программа может дать возможность банкам зарабатывать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил гендиректор НСПК Владимир Комлев, выступая на заседании комитета Госдумы по финрынку.

«Мы нацелены на то, чтобы НПСК стала коммерчески успешным мероприятием и могла успешно конкурировать с другими платежными системами. Мы догнали Visa и MasterCard с точки зрения технологических решений, это уже факт», — рассказал он.

«Это и бесконтактные карты, и удаленная загрузка нашей карты в мобильные телефоны, это и средства аутентификации электронной коммерции. По каким-то направлениям мы продвинулись дальше, чем международные платежные системы. Таким образом весь привычный функционал платежных систем в системе «Мир» доступен уже сегодня», — отметил Комлев.

Национальная программа лояльности карты «Мир» может «несложным образом объединить всех участников системы «Мир», указал глава НСПК. «Она может дать возможность банкам не тратить свои копейки на кэшбэк, который составляет 1−2%, она может дать возможность реализовывать программы, на которых банки будут зарабатывать, может дать возможность торгово-сервисным предприятиям обращаться не только к узкой аудитории клиентов одного или другого банка — она может обратиться к аудитории всех держателей карт системы «Мир» в масштабах страны и предоставлять за счет этого более существенные преференции — возвраты, бонусы, скидки, которые могут составлять до 20−30%, и мы в эту систему вовлекаем и производителей товаров», — рассказал Комлев.

В программе лояльности уже участвуют сотни предприятий, но пока что эта программа пилотная и ее масштабную рекламную кампанию не запускают, подчеркнул он. «Там порядка 10 банков участников и тысячи человек, пока мы отрабатываем все элементы, связанные с хорошим «юзабитили» и удобством для держателей карт», — указал он.

Кроме того, НСПК активно взаимодействует с регионами, запуская такие программы, как транспортные льготные приложения, кампусные карты, программы доступа к госуслугам и так далее, перечислил Комлев. «С каждым регионом точечно пытаемся выверить то, что нужно именно для него, стараемся быть востребованными и нужными», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионеры не будут платить за обслуживание карты «Мир» — ЦБ

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Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России
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