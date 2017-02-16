Ярославльводоканал купил реагенты в два раза дороже, чем мог

Ярославль, , 15:31 — REGNUM Предприятие «Ярославльводоканал» отменило результаты конкурса на поставку коагулянта для очистки воды — сульфата алюминия ‑ и заключило договор с фирмой, которая предложила цену более чем в два раза дороже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Конкурс в электронной форме проводился в январе этого года. В нем приняли участие четыре фирмы из Нижнего Новгорода, Архангельска, Санкт-Петербурга и Ярославля.

Все участники предоставили образцы коагулянта, химическая экспертиза признала их соответствующими условиям конкурса, по документам все они также были допущены до участия. Победителем была признана фирма ООО «Скоропусковский Синтез» из Нижнего Новгорода, которая предложила самую низкую цену — 66 млн рублей.

Однако конкурсная комиссия договор с ней заключать не стала. 27 января закупочная комиссия рассмотрела жалобу другого участника — ярославского ООО «Аурат-ВВ». Он пожаловался, что победитель предоставил недостоверную информацию. А именно — нижегородская лаборатория ООО «Скоропусковский Синтез», которая выдала заключения о качестве сульфата алюминия, не имела аккредитации на данный вид работ.

В итоге результаты конкурса были отменены, а договор заключен с фирмой-жалобщиком «Аурат-ВВ», которая заняла второе место в конкурсе с ценой в 142 млн рублей. «Скоропусковский Синтез» подал жалобу в региональную антимонопольную службу.

Как рассказала начальник отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС Елена Гудкевич, решение «Ярославльводоконала» снять на основе отсутствия аккредитации было поспешным. У победителей, оказывается, было две лаборатории, которые дают заключения о коагулянте. И вторая как раз имела возможность это делать. Кроме того, наличие аккредитованной лаборатории давало дополнительные 50 баллов конкурсанту, но не являлось непременным условием участия в конкурсе. И даже без наличия такой лаборатории победителем должен был быть признан «Скоропусковский Синтез». Но на «Ярославльводоканале» не стали ждать решения ФАС.

«Решение о том, чтобы снять победителя было принято 27 января и «Скоропусковский Синтез» имел право обжаловать решение в десятидневный срок, но уже 31 января «Ярославльводоканал» заключил договор с «Аурат-ВВ». Мы выдали предписание «Ярославльводоканалу» об изменении конкурсных процедур. Но поскольку договор уже был заключен с другой организацией, то мы не имеем право в это вмешиваться. Теперь «Скоропусковский Синтез» может, на основании нашего предписания, подать иск в Ярославский арбитражный суд, который вправе обязать расторгнуть договор», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Начальник отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС Елена Гудкевич.