Алексей Жарич: УВЗ планирует большой объём переговоров на IDEX-2017

Москва, , 15:30 — REGNUM Заместитель генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) Алексей Жарич рассказал корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о подготовке компании к крупнейшему ближневосточному оружейному салону IDEX-2017, который стартует 19 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Выставка, известная рекордным количеством заключаемых на ней контрактов, готовится принять экспозиции оборонных ведущих предприятий из более чем пятидесяти стран мира. Ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронетанковой техники, в том числе перспективного семейства боевых машин на платформе «Армата», УВЗ представит на ней передовые экспортные образцы отечественной бронетехники, современные боевые модули и другие перспективные разработки.

В частности, как сообщил Алексей Жарич, В Абу-Даби УВЗ впервые на международном салоне продемонстрирует полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, созданного на одном из предприятий Нижегородского центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (входит в Уралвагонзавод). Кроме модуля, на стенде предприятия в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, будет экспонироваться еще одно изделие «Буревестника» — 82-мм миномет 2Б24.

Дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ) предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением бронированных машин. Он позволяет существенно повысить их боевую эффективность, улучшить обзор и повысить защиту экипажа. В его состав входят 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм спаренный танковый пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также система подачи и хранения боекомплекта. Возимый боезапас модуля — 300 унитарных выстрелов для АП 2А42, включая 100 бронебойных и не менее 1200 патронов для ПКТМ.

Наведение и управление огнем ведется из обитаемого отделения с автоматизированного рабочего места наводчика, оборудованного современным пультом и информационной ЖК-панелью. При этом предусмотрена возможность ручного дублирования функций. Огнем из пушки с места и с ходу ДУБМ обеспечивает поражение неподвижной и движущейся танкоопасной живой силы, легкобронированной техники на дальностях до двух километров. Открытая живая сила на дальностях до одного километра поражается из пулемета. Оптико-электронный модуль позволяет эффективно распознавать цели на дальности до 3500 метров днем и до 2000 метров ночью.

Дистанционно-управляемый боевой модуль в составе боевой машины легко переносит парашютное десантирование, эффективно работает в любое время суток в любой геофизической обстановке на высотах до 4650 метров над уровнем моря. Это позволяет успешно вести боевые действия, в том числе в труднодоступных районах.

Касаясь преимущества модуля перед его зарубежными аналогами. Жарич подчеркнул, что это во-первых высокая скорострельность 30-мм пушки — до 550 выстрелов в минуту. Во-вторых, широкий диапазон углов возвышения — от минус 10° до плюс 60° и наличие телеавтомата сопровождения цели. Достоинством также является низкий контур модуля, что уменьшает заметность машины во время боя.

Другим важным изделием в экспозиции УВЗ на выставке IDEX-2017 должен стать миномет 2Б24. Как сообщил Алексей Жарич, по основным характеристикам он уверенно превосходит зарубежные и отечественные аналоги. Если взять его предшественников — миномет 2Б14−1, то он имеет в полтора раза большую дальность стрельбы (6 километров). Орудие может вести огонь осколочными минами повышенного могущества, а для решения отдельных тактических и огневых задач — минами специального назначения.

В Абу-Даби «Буревестник» предложит потенциальным заказчикам вариант мобильного минометного комплекса, в котором транспортировка миномета 2Б24 и значительного боезапаса (36 выстрелов) осуществляется на мотовездеходе РМ 600 6×4. При полной массе 1,2 тонны комплекс способен перемещаться с максимальной скоростью до 80 км/ч и имеет запас хода 200 километров.

Изготовленный из современных материалов, миномет 2Б24 имеет уменьшенную до 45 килограммов массу и характеризуется высокой маневренностью — время перевода из боевого положения в походное не превышает 30 секунд. Он надежен, прост и безопасен в применении.

Конструкция миномета имеет еще целый ряд особенностей, которые выгодно отличают его от аналогичных разработок. Так, ребра винтового профиля в нижней части ствола улучшают тепловой режим и позволяют вести стрельбу с темпом не менее 20 выстрелов в минуту. Опорная плита обеспечивает круговую стрельбу с любого грунта.

Использование мобильного минометного комплекса обеспечивает быстрое реагирование в локальных боевых операциях, решение огневых задач уменьшенным до двух человек расчетом и быструю смену позиции, в том числе и на труднопроходимых территориях.

Отвечая на вопрос о целесообразности регулярного участия в IDEX и представления на ней полномасштабной экспозиции, Алексей Жарич напомнил, что IDEX — крупнейший салон в мире, где присутствуют все потенциальные заказчики корпорации. Участие УВЗ в этой выставке на протяжении последних восьми лет дало большой импульс к повышению объема экспорта компании по линии ВТС. В этом году тоже запланированы переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим кругом заказчиков.

Именно в Абу-Даби впервые за рубежом, в 2013 году, были продемонстрированы эксплуатационные качества новейшего российского танка Т-90МС производства корпорации «Уралвагонзавод». На прошлой выставке в 2015 году УВЗ представил версию непосредственно для арабских стран. Сегодня по этой машине идет уже предконтрактная работа не только с инозаказчиками, но и с Вооруженными силами России. В этом эффективность работы на ведущих мировых салонах вооружений и военной техники.

Как сообщил Алексей Жарич, «этим активно пользуются и наши конкуренты, поэтому мы не снижаем свою активность по продвижению продукции корпорации «Уралвагонзавод» совместно с Рособоронэкспортом».

В этом году впервые рядом со стендом УВЗ будет оборудована лаундж-зона российской делегации со свободным Wi-Fi. На площади в 100 квадратных метров разместятся столы, за которыми смогут обсудить различные вопросы участники и гости выставки, поработать журналисты или просто отдохнуть рядовые посетители. Лаундж-зону УВЗ организует совместно с Рособоронэкспортом.