Володин считает преждевременным обсуждать инициативу по санкциям

Законопроект, который потребует от президента страны Дональда Трампа заручиться поддержкой законодательной власти для снятия санкций с России, внесен в Конгресс США

Москва, , 15:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дождаться решения Палаты представителей Конгресса США по законопроекту, который потребует от президента страны Дональда Трампа заручиться поддержкой законодательной власти для снятия санкций с России, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

«Обсуждать надо не законопроекты, а решения. Когда будут решения, тогда будет, что обсуждать», — сказал Володин журналистам. «А сейчас это то же самое, как обсуждать некоторые инициативы, которые остаются инициативами», — добавил он.

При этом он напомнил, что в начале 2017 года на рассмотрении российского парламента находилось 2343 законопроекта. «Также наверняка много самых разных инициатив в других парламентах мира», — полагает он.

«Сейчас обсуждают слухи, сплетни, заявления пресс-секретарей, отдельных сенаторов и конгрессменов, на это время не надо тратить, надо заниматься вопросами, которые волнуют людей, и решать их в рамках своей повестки», — заключил Володин.

Группа сенаторов и членов палаты представителей Конгресса внесли в обе палаты идентичный текст законопроекта о контроле за возможной отменой санкций. Так, следует из документов, для отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. Если Конгресс не примет запрещающую резолюцию, президент сможет предпринять соответствующие действия. Кроме того, указам бывшего президента США Барака Обамы о введении санкций против России придается сила законов. Для их отмены потребуется согласие Конгресса.

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