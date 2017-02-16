Открытие Года экологии в Оренбуржье: новые солнечные электростанции

Оренбургская область занимает передовые позиции по вводу и использованию объектов альтернативной генерации. К 2020 году суммарная мощность всех оренбургских солнечных электростанций превысит 200 мегаватт

Оренбург, , 15:28 — REGNUM Год экологии в Оренбургской области стартовал с запуска солнечных электростанций. В один день (16 февраля) в режиме видеомоста состоялся ввод в эксплуатацию Грачевской и Плешановской солнечных электростанций. Торжественное событие, прошедшее в рамках XIV специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго-2017», стало одним из главных экологических событий нового тематического года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Строительно-монтажные работы на площадке начались в июле 2016 года и в соответствии с графиком завершились в конце 2016 года. Оборудование, задействованное при строительстве станций, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании группе «Хевел».

Первым объектом солнечной генерации в Оренбургской области стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, которая построена в мае 2015 года и вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре того же года. Объём выработки Переволоцкой СЭС на текущий момент превысил 5,5 тысяч МВт/ч электроэнергии. После пуска Плешановской и Грачёвской СЭС установленная мощность солнечных электростанций, построенных Группой компаний «Хевел» на территории Оренбургской области, достигла 25 МВт. Вывод новых станций на ОРЭМ запланирован на март 2017 года.

Установленная мощность двух солнечных электростанций в Грачевском районе и Плешаново эквивалентна энергопотреблению не менее 4000 частных домохозяйств. Напомним, ранее заместитель министра экономического развития, промышленной политики и торговли Сергей Липаткин заявил об уникальности альтернативного источника энергии в Грачевском районе. Станция работает в автоматическом режиме и является единственной в своем роде в России.

До 2019 года группа компаний «Хевел» планирует построить на территории Оренбургской области еще шесть солнечных электростанций. В соответствии с планами компании общая мощность объектов солнечной генерации в регионе составит 140 МВт.

«Оренбургская область занимает передовые позиции по вводу и использованию объектов альтернативной генерации, чему немало способствуют характерные географические и экономические особенности региона. Большое количество солнечных дней в году, природные ландшафты, обеспечивающие необходимые ветровые нагрузки, развитый агропромышленный комплекс как источник сырья для выработки биотоплива — всё это создает базу для развития «зеленой энергетики». А наличие энергоресурсов даже в удаленных от центра районах области, по сути, дает возможность организовать энергетическую «точку роста» в каждой территории», — сказал первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин.

Генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай отметил, что Оренбургская область по темпам ввода новых объектов возобновляемой энергетики уже опередила все субъекты Российской Федерации.

Напомним, в Оренбуржье принята государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Оренбургской области» на 2015 — 2020 годы. Планы ее реализации скоординированы с программой социально-экономического развития региона. Наряду с модернизацией и повышением эффективности традиционных видов генерации в области предусмотрено и развитие альтернативных видов энергии.

В конце 2015 года включена в работу солнечная электростанции в г. Орске (ПАО «Т Плюс») мощностью 25 мегаватт, с расширением в 2017 году до 40 мегаватт. На сегодняшний день этот источник альтетнативной энергетики один из самых мощных в России.

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