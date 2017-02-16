Блокада ДНР и ЛНР. У Ахметова испугались потери доли на рынке энергетики

«Оппоблок» требует отменить чрезвычайное положение в энергетике и снять блокаду с ДНР и ЛНР. Иначе «власть будет отвечать»

Киев, , 15:17 — REGNUM Украинская парламентская фракция «Оппозиционный блок» (бывшая Партия регионов) требует, чтобы правительство отменило чрезвычайное положение в энергетическом секторе и разблокировало железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Об этом говорится в заявлении фракции от 16 февраля, передает ИА REGNUM.

«Нынешний кризис в энергетике — искусственный. Незаконная блокада радикалами транспортных путей в Донбассе, длящаяся уже несколько недель, — это следствие бездействия власти», — говорится в сообщении ОБ.

Так «Оппозиционный блок» прокомментировал вчерашний ввод чрезвычайного положения в энергетическом секторе, которое предусматривает запрет экспорта антрацита, ввозимого из ДНР и ЛНР и увеличение объемов производства электроэнергии за счет активизации резервов атомной энергетики. Также режим ЧП разрешает увеличить долю тепловой энергетики, которая работает на газовых марках углей, за счет сокращения мощностей тепловой генерации, работающей на антраците из ДНР. Напомним, на Украине тепловая энергетика, работающая на антраците, принадлежит ДТЭКу олигарха Рината Ахметова (считается основным спонсором «Оппозиционного блока»).

При этом ОБ назвал активистов, которые блокировали железнодорожное сообщение, «преступниками» и «незаконными вооруженными формированиями». «Не желая применять закон в отношении преступников, устроивших блокаду, власть поставила под угрозу нормальную жизнь украинцев. Введение Кабмином чрезвычайного положения в энергетике свидетельствует, что власть предпочитает оставить жителей целого ряда областей без электричества и тепла вместо того, чтобы остановить беспредел незаконных вооруженных формирований», — отметили в «Оппозиционном блоке».

Фракция требует отменить режим ЧП в энергетическом секторе и восстановить его стабильную работу. «Блокаду в Донбассе необходимо прекратить, а ее участники должны понести уголовную ответственность. Если этого не произойдет, власть будет отвечать за бездействие перед своими гражданами», — обещают в ОБ.

В свою очередь директор Авдеевского коксохимического завода (Авдеевка, Донетчина, под контролем Украины) Муса Магомедов в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил, что отсутствие поставок коксующегося угля из ДНР и ЛНР якобы уничтожит АКХЗ. При этом группе «Метинвест» понадобиться 10 лет на постройку аналогичного завода.

Он сообщил, что из-за блокады отдельных регионов Донбасса на завод прекратилась поставка угля из подразделения «Краснодонуголь» и шахты «Щегловская-Глубокая» (ДНР и ЛНР), на долю которых приходится всего лишь 15% от всего объема используемого АКХЗ коксующегося угля. «Общий объем недопоставляемого угля за месяц будет примерно 80 тыс., а это около 15% угля, который мы используем. Затем мы начинаем «съедать» привезенные австралийские, американские и новозеландские угли», — говорит Магомедов.

По его словам, сегодня группа «Метинвест» не успевает завозить импортный уголь. «Мы начинаем «съедать» его быстрее. Чтоб его привезти, надо потратить 80−90 дней», — сказал Магомедов, добавив, что остановка АКЗХ повлечет консервацию метзаводов в Мариуполе и снижение производства на «Запорожстали».

Справка: Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) входит в состав группы «Метинвест» корпорации СКМ. Принадлежит кипрскому оффшору украинского олигарха Ахметова. С 2014 года АКЗХ неоднократно переходил на режим «холодной консервации» печей после артобстрелов со стороны ДНР. В последний раз из-за артобстрелов завод останавливался в конце декабря 2016 года и 1 февраля 2017 года. В свою очередь, главной опасностью для завода Магомедов называл не отсутствие угля, а перебои в поставках электроэнергии или газа. Чтобы избежать возможной энергоблокады и разморожения системы теплоснабжения Авдеевки, руководство предприятия 2 февраля 2017 года установило на заводе мощный автономный генератор тока.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года на Украине шесть крупных заводов прекратили работу из-за блокады активистами железнодорожного сообщения с отдельными регионами Донбасса. В частности, четыре завода принадлежит гражданам Российской Федерации и два Ахметову. Так, консервации производств произошли на Енакиевском металлургическом заводе и Авдеевском коксохимическом заводе (переведен в «холостой режим» работы в начале февраля 2017 года, входят в состав группы «Метинвест» корпорации СКМ, принадлежит кипрскому оффшору украинского олигарха Рината Ахметова); Алчевском металлургическом комбинате, Алчевском коксохимическом заводе и Днепровском металлургическом комбинате им. Э. Дзержинского (входят в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», предприятиями управляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину); Краматорском ферросплавном заводе (бенефициарами КФЗ являются оффшор Solarmo Holdings Limited и гражданин РФ, член совета директоров Россита-банка Евгений Иванов).

Ранее, 16 декабря 2016 года украинские военнослужащие, воевавшие на Донбассе, выдвинули ультиматум ДНР по обмену пленных — или обмен пленными, или полная блокада Донецка и Луганска.

«Ветераны войны поставили террористам и оккупантам ультиматум — если в течении семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или же обменяны, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий. И посмотрим, на сколько вас хватит», — написал на своей странице в Facebook ветеран батальона «Донбасс» Евгений Шевченко.

В свою очередь, участник блокады, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский напомнил, что после аналогичной блокады в 2015 году ДНР и ЛНР освободили более 90 украинских пленных.