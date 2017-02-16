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Ликвидатором проблем стадиона «Самара Арены» назначен Минстрой РФ

Экономика
Зампред правительства РФ Виталия Мутко подключил Минстрой для ликвидации отставания в строительстве самарского стадиона

Самара, 16 февраля 2017, 15:06 — REGNUM  В Минстрое России создана межведомственная комиссия по выработке и принятию комплекса мер, направленных на ликвидацию отставаний по строительству стадиона в Самаре, которую возглавил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ИА REGNUM.

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Данная межведомственная комиссия была создана по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Целью ее создания является обеспечение согласованности действий федеральных, региональных органов исполнительной власти и соответствующих организаций для ликвидации отставания строительства стадиона. В задачи комиссии войдут решение вопросов проведения строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации стадиона с учетом оптимизации проектных решений без увеличения стоимости объекта, сокращение сроков прохождения государственной экспертизы, а также контроль исполнения графика строительно-монтажных работ.

В состав комиссии вошли сотрудники Минстроя России, Главгосэкспертизы России, Минспорта России, Ростехнадзора, представители Самарской области, заказчика и застройщика.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2016 года на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде полпред в ПФО Михаил Бабич сообщил: «Сейчас мы уже понимаем, что к маю 2017 года мы нагоним все графики строительства стадиона «Самара-Арена», уже урегулированы взаимоотношения между регионом, генеральным подрядчиком, проектировщиками, контролерами. Сейчас созданы все условия, чтобы сократить отставания».

25 января 2017 года на брифинге с журналистами в Нижнем Новгороде зампред правительства РФ Виталий Мутко, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, признал, что в Самаре есть отставание со строительством стадиона и выразил надежду, что оно в ближайшее время будет ликвидировано.

В январском интервью «Известиям» Виталий Мутко заявил следующее: «Шесть месяцев назад мы задумывались о смене подрядчика строительства стадиона «Самара Арена», но это уже в прошлом. Мы сохранили подрядчика, но забрали проект под свой контроль. Проблема заключается в том, что заказчиком стадиона является Самарская область. Во многом поэтому на строительство арены были заложены неадекватные объемы ресурсов. Приведу пример: на строительство крыши в среднем уходит 20−25 т металла, а в смете значилось около 60 т. По другим пунктам сметы у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — найти компромис в объеме, качестве и цене. Пока есть небольшое отставание по срокам строительства, но я надеюсь, что через полтора месяца самарский стадион вернется в график. Но это единичный случай, практически все остальные стадионы ЧМ-2018 идут с опережением графика».

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Строительство стадиона «Самара-Арена»
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