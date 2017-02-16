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ЦБ КНР укрепляет национальную валюту третий день подряд

Экономика
Пекин не сомневается в потенциале юаня
Иллюстрация: Elmuni.com

Пекин, 16 февраля 2017, 14:57 — REGNUM  Народный банк Китая продолжает укреплять курс национальной валюты по отношению к доллару США. По состоянию на 16 февраля паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,8629, таким образом валюта Китая укрепилась еще на 3 базисных пункта.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая выступил с заявлением относительно проводимой Пекином финансовой политики. Пресс-секретарь МИД КНР заявил, что власти КНР не занимаются умышленной девальвацией национальной валюты, а все обвинения в адрес Пекина абсолютно беспочвенны, пишет «Синьхуа».

За последние 14 месяцев юань «подешевел» по отношению к американскому доллару более чем на 4%. Западные экономисты опасаются, что из-за целенаправленной девальвации национальной валюты КНР могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 февраля национальная валюта КНР «подорожала» сразу на 174 базисных пункта. Курс юаня к доллару составил 6,8632.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский юань продолжает укрепляться

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