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Челябинский завод избежал банкротства

Экономика
В региональном Минэкономразвития заявляют, что продолжают следить за ситуацией на «Уралавтоприцепе»

Челябинск, 16 февраля 2017, 14:56 — REGNUM  Челябинское предприятие «Уралавтоприцеп», находящееся на контроле у областных властей в связи со сложившейся на нем ранее сложной экономической ситуацией, урегулировало спор с кредитором — компанией «Челябтехгаз», требовавшей признать завод банкротом. На сегодняшний день «Уралавтоприцеп» полностью погасил задолженность перед поставщиком газа в 2,7 миллиона рублей, — сообщило руководство предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнил генеральный директор «Уралавтоприцепа» Валерий Филатов, долг, для взыскания которого «Челябтехгаз» обратился в Арбитражный суд Челябинской области, образовался в связи с возникшими разночтениями по учету объемов газа, поставляемого заводу. Помимо иска о взыскании задолженности, кредитор потребовал признать должника несостоятельным (банкротом). Однако руководство «Уралавтоприцепа» оперативно приняло меры по урегулированию ситуации. 14 февраля предприятие выплатило кредитору всю сумму образовавшейся задолженности.

«Помимо этого, завод активно погашает образовавшуюся задолженность по поставкам электроэнергии, сумма которой на днях была снижена с 12 до 10 миллионов рублей. В ближайшие дни предприятие планирует снизить ее до 5 миллионов», — сообщил Филатов.

Как отмечают в пресс-службе регионального Минэкономразвития, ситуация на «Уралавтоприцепе» находится на контроле у властей Челябинской области с апреля прошлого года, когда работник предприятия сообщил во время прямой линии президенту Владимиру Путину о задержках зарплаты на заводе. Тогда губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Руслану Гаттарову разобраться в ситуации и решить проблему в кратчайшие сроки. Руководство завода в тот же день погасило долги перед сотрудниками за февраль, а 25 апреля рассчиталось с коллективом за март.

В июле во время визита вице-губернатора на завод руководство сообщило о стабилизации ситуации на предприятии. Загрузку завода к тому времени удалось увеличить до 100%. Объем заказов «Уралавтоприцепа» на 2016 год превысил 2 миллиарда рублей, в текущем году предприятие также сохраняет полную загруженность.

На следующей неделе завод планирует посетить комиссия, возглавляемая министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым.

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