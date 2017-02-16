Комитет Госдумы поддержал перевод выплат бюджетникам на карту «Мир»

Москва, , 14:54 — REGNUM Все виды выплат клиентам-физлицам за счет средств бюджетов бюджетной системы России предлагается производить после 1 января 2018 на карту НСПК «Мир». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, соответствующий законопроект рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении комитет Госдумы по финрынку.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2018 года переводимые на банковские счета клиентов — физических лиц все виды денежных выплат за счет бюджетов бюджетной системы РФ и государственных внебюджетных фондов зачисляются кредитными организациями на банковские счета клиентов, операции по которым осуществляются с использованием национальных платежных инструментов, либо на банковские счета указанных клиентов, не предусматривающие возможность осуществления по ним операций с использованием платежных карт.

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), даты вступления в силу норм закона нуждаются в корректировке ко второму чтению. «Почему с 1 января 2018 года? Была оценка, что полностью инфраструктура будет готова. Но в ходе дискуссии, которая развернулась после внесения законопроекта, пришло понимание, что переход должен плавным — прежде всего это касается пенсионеров. Поэтому мы с ЦБ договорились, что до 1 января 2020 года должны перейти на обслуживание карты Мир» наши пенсионеры», — сообщил он.

«Предварительно есть договоренности, что до 1 января 2018 года должен быть осуществлен перевод тех, кто получает зарплату из бюджетной системы России. В ходе дискуссии ко второму чтению эту дату можем откорректировать. Наши граждане не должны почувствовать проблем в связи с переводом одной карты на другую», — сказал Аксаков.

Также, по его словам, обслуживание карты должно быть бесплатным для пенсионеров, и это «необходимо прописать в законе». Кроме того, подчеркнул Аксаков, для тех, кто получает пенсии наличными, такая возможность сохраниться и впредь, они не будут обязаны переходить на использование карты «Мир».

Согласно законопроекту, для клиентов сохраняется возможность использования международных платежных карт (при их выпуске к конкретным банковским счетам) в виде «кобейджа» (размещение на платежной карте логотипов двух платежных систем) с картой «Мир» при условии, что на территории России операции с кобейджинговой картой должны осуществляться в соответствии с правилами Национальной системы платежных карт (НСПК).

Согласно документу, до 30 календарных дней сокращается срок уведомления Банка России операторами платежных систем о введении новых тарифов или увеличении размера тарифов. Чтобы исключить необоснованное завышение комиссий по картам «Мир» кредитными организациями, комиссии, связанные с получением, приемом национального платежного инструмента и его использованием, будут ограничены размером комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией по платежным картам платежных систем для аналогичного вида продукта.

Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов оказываются Банком России при осуществлении таких переводов между участниками НСПК, либо в случаях, когда эти участники НСПК являются одной стороной перевода денежных средств. В ряде случаях оказание расчетных услуг Банком России может производиться с участием центрального платежного клирингового контрагента. Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием национальных платежных инструментов в иных случаях могут оказываться также кредитными организациями, ВЭБом, иностранным банком, иностранным ЦБ и международными финансовыми организациями.

Законопроект также понижает порог предельных значений доходов субъектов МСП, на которых не распространяется обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт. К таким субъектам МСП законопроект относит предприятия, выручка которых составляет менее 40 млн рублей в год.

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