КПРФ надо прекратить раскачивать ситуацию в Гуково, считает депутат ГД

Москва, , 14:52 — REGNUM Коммунисты намерены создать специальный фонд якобы для погашения долгов перед шахтерами Ростовской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия»)

«О ситуации в Гуково, конечно, осведомлен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ), помощник которого Николай Миронов намерен возглавть фонд, потому что на последнем пленарном заседании о ней докладывал вице-спикер Сергей Неверов, она находится на контроле у депутатов, — рассказал Сергей Вострецов, — уже создана комиссия, большую часть долгов погасили, и уже совместно с губернатором Ростовской области Василием Голубевым составлен график — каждый месяц будет «догашиваться» по 50 млн. рублей. И более того, погасят долги не только перед шахтерами, но и перед обслуживающим персоналом. Там тоже задолженность около 50 миллионов, и график ее погашения тоже составлен».

«На сегодняшний день конфликт исчерпан полностью, все удовлетворены. Зачем коммунисты пытаются эту историю раскачивать? Видимо, им не дает покоя столетие октябрьской революции. Наверное, грезятся возмущенные народные массы трудящихся. Но сегодня ситуация не такая — во-первых, в стране порядок, во вторых, у нас не царь, а президент, который сегодня грамотно управляет государством. Да, может быть, непростые общеполитические времена, но когда они для России были простыми?», — подчеркнул Сергей Вострецов.

«А вопросы по задолженности возникали и раньше из-за недобросовестных собственников, — продолжил парламентарий, — К сожалению, ситуацию они немного упустили, но поэтому Госдума и взяла ее на контроль. Так что сегодня ситуация полностью урегулирована, а господам из КПРФ надо прекратить заниматься раскачкой политической ситуации на пустом месте».

«Так что это политическая провокация и возможно мошенничество — для чего они собирают эти деньги? Все шахтеры осведомлены о ситуации, но, конечно, всегда можно найти 3−4 человека, которым можно заплатить, чтоб они выступили политическими провокаторами. И чем ближе к президентским выборам, тем больше и конструктивная, и неконструктивная оппозиция будет пытаться наработать себе очков. Это чисто политический пиар и политическая борьба. Никакого экономического конфликта там уже нет. Он урегулирован», — подытожил Сергей Вострецов.

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