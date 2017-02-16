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Регулярные авиарейсы из Воронежа в Стамбул будут открыты в апреле

Экономика
Продажа билетов уже стартовала
Самолет в облаках
Ian Schofield
Самолет в облаках

Воронеж, 16 февраля 2017, 14:28 — REGNUM  Регулярное пассажирское авиасообщением между Воронежем турецким Стамбулом будет открыто с 4 апреля авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта «Воронеж» 16 февраля по итогам встречи представителей авиакомпаний и турбизнеса.

В частности, на этой встрече стало известно, что с 15 февраля авиакомпания открывает продажи билетов на рейсы из Воронежа. Стоимость билетов стартует от 9,5 тыс. рублей.

Регулярные рейсы в другой турецкий город, курорт Анталью, намерена открыть весной авиакомпания Atlas Global.

Свои планы по работе в рамках летней программы на встрече также подтвердили компании «Аэрофлот», S7 Airlines, Uzbekistan Airways, Red Wings, «Нордавиа», Nord Wind, Ellinair, AZUR air, Royal Flight, Armenia, «FlyOne» и другие. Также ряд авиакомпаний в настоящее время рассматривают возможность работы в Воронеже.

Ряд региональных перевозчиков после встречи выразили готовность продолжить существующую программу и открыть новые рейсы по внутренним направлениям. Так, сразу три маршрута рассматривает авиакомпания «РусЛайн». После первого года сотрудничества с аэропортом Воронеж расширить своё присутствие в регионе планирует «ЮВТ аеро»: весной и летом компания продолжит выполнение рейсов Воронеж — Казань, а также намерена открыть маршрут на черноморские курорты России. Изучает возможности выхода на воронежский рынок авиакомпания Flydubai: это направление пользуется высоким спросом у воронежцев.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах открыть прямое регулярное авиасообщение между Стамбулом и Воронежем Turkish Airlines заявляла еще осенью 2015 года. Но из-за осложнения отношений между Россией и Турцией планы осуществить не удалось. Вновь с предложением летать из Воронежа крупный турецкий перевозчик выступил в конце 2016 года, тогда рассматривалось два направления — Стамбул и Анталья.

Читайте ранее в этом сюжете: Turkish Airlines открывает регулярные авиарейсы из Воронежа в Стамбул

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