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«Пара доллар/рубль резко рванет вверх к 58»

Экономика
Главным фактором восстановления пары может стать фиксация прибыли
Курс валют
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курс валют

Москва, 16 февраля 2017, 14:26 — REGNUM  Рубль на время исчерпал свой потенциал ростаc cразу после достижения сильного уровня поддержки 56,50. И если сегодня, 16 февраля, он еще держится стабильно, то 17 февраля можно будет увидеть новый рывок USD/RUB вверх, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Главным фактором восстановления пары может стать фиксация прибыли. После 5%-ного падения пары с начала февраля коррекция неминуема. Кроме того, пик спроса на российскую валюту в рамках налогового периода практически пройден. Обычно экспортеры предпочитают заранее переводить валютную прибыль, а сейчас процесс может быть ускорен и в связи с длинными праздниками.

Добавим к этому явное понимание рынком недовольства российских властей резким укреплением национальной валюты. Вряд ли инвесторы будут также активно скупать рубль, осознавая, что в любой момент либо Путин, либо Набиуллина выступят с резкой критикой текущей динамики. Это уже было летом 2016 года. И после этого рубль резко начал сдавать позиции.

И еще один момент. Все это время рынок постепенно закладывал в цену вероятность потепления отношений с Западом. И Трамп вполне поддерживал эти надежды. До последнего времени. 15 февраля он написал, что «Обама был слишком мягок к России в вопросе присоединения Крыма». Более того, Трамп назвал присоединение Крыма к России захватом. Это уже довольно радикальная смена настроений. А значит, позитив по поводу «оттепели» будет исключен из цены рубля», — пояснила Афанасьева.

«В таких условиях USD/RUB может в ближайшие сутки сделать попытку вернуться в район 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 16 февраля, биржевые курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов 16 февраля. По состоянию на 10:27 мск, доллар опустился к рублю на 18,75 копейки — до 57,0775 рубля. Минимум к этому времени составил 56,98 рубля. Евро подешевел к предыдущему закрытию на 18,50 копейки и составил 60,53 рубля. Европейская валюта опускалась до отметки в 60,4750 рубля.

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