СМИ: Громкие имена – не защита от мошенничества

Москва, , 14:19 — REGNUM Как отмечает издание, «с этой особенностью российских реалий пришлось столкнуться Петру Иванову, директору компании Lozano International Corp. и бывшему единоличному владельцу, а ныне миноритарию строительной компании ФЦСР, застройщика известного жилого комплекса «Кутузовская миля», принявшему опрометчивое решение стать инвестором строительства культурно-просветительского комплекса «Артс Хауз» в Москве на Крымском валу. Результатом конфликта, который последовал за этим рискованным вложением, стало уголовное дело о мошенничестве и объявление господина Иванова в розыск». На данный момент Одинцовский суд Московской области санкционировал заочный арест застройщика. Адвокат Петра Иванова Анатолий Бакин расценивает подобные меры как способ давления на своего клиента.

По данным ИА FlashNord, 28 октября 2010 года Петр Иванов купил 10% акций ЗАО «Артс Хауз», заплатив за них, согласно договору, $690 000. «Участие в проекте выглядело красивым имиджевым ходом: по официальным данным, владельцем 100% акций ЗАО «Артс Хауз» был британский принц Майкл Кентский, который также финансировал проект на Крымском валу, — поясняет издание. — Позднее стало известно, что в апреле 2010 года принц, возможно, продал 70% акций Фонду инвестиционных программ — некоммерческой организации, которую возглавляет Максим Викторов, известный российский бизнесмен и меценат. Именно эта организация выступала в качестве продавца при продаже акций компании Lozano International Corp».

«Первоначально, — сообщает ИА FlashNord, — господин Викторов предлагал Петру Иванову купить сразу 50% акций ЗАО «Артс Хауз». Господин Иванов отказался, решив ограничиться 10% и купить остальное, когда проект начнёт реализовываться. Как показала практика, застройщик «Кутузовской мили» правильно сделал, поскольку акций он, несмотря на честно уплаченные деньги, так и не увидел. Фонд инвестиционных программ в лице Максима Викторова не оформил на покупателя приобретённые ценные бумаги и не вернул полученные за них деньги».

«Попытки Петра Иванова вернуть потраченные на сомнительную покупку средства заняли несколько лет и до сих пор не завершились положительным результатом, — отмечается в публикации. — Сперва Максим Викторов ссылался на очередные юридические проблемы и постоянно менял способы возврата средств, чем только запутывал ситуацию и тянул время. Затем в игру вступила подконтрольная ему оффшорная компания Legal Intelligence Group, которая при очередном пересмотре процедуры возврата выступила в качестве контрагента, фактически заменив Фонд инвестиционных программ в споре с Lozano International Corp. Казалось бы, в 2012 году, спустя два года после заключения злополучной сделки, переговоры вышли из тупика. Максим Викторов обещал согласовать очередной вариант договора в декабре и через несколько дней перевести деньги. Однако это обещание господин Викторов также не выполнил. Более того: из письма юриста Викторова Артура Зурабяна стало ясно, что сделка по уступке прав требования между Lozano International Corp и Legal Intelligence Group Limited так и не была согласована директорами компании. Юрист предполагал, что причиной очередной проволочки стали разногласия между Максимом Викторовым и другими руководителями Legal Intelligence. В этом же письме сообщалось, что со стороны компании предпринимаются все возможные шаги, направленные на оптимизацию временных параметров сделки».

«В августе 2014 года терпение Петра Иванова лопнуло, — пишет ИА FlashNord. — Он предложил расторгнуть договор без всяких санкций и упоминаний нарушения условий сделки. Однако предпринимателя ждали новые проволочки и попытки тянуть время, на этот раз аргументированное необходимостью нотариально заверять передаваемые документы. Новый проект расторжения договора, предложенный господином Ивановым, включал не только возврат средств, но и штрафные санкции в размере $410 000. Максим Викторов предложил оплатить долг наличными средствами, но это предложение было отвергнуто».

«Дальнейшие действия проштрафившегося должника оказались совершенно неожиданными, — сообщается в публикации. — Не желая возвращать деньги, он обвинил Петра Иванова в мошенничестве. 17 ноября 2014 года на основании заявления Максима Викторова о «совершенном против него деянии в неустановленном месте, в неустановленное время и неустановленными лицами, которые пытались причинить заявителю материальный ущерб на сумму 410 000 долларов США путем обмана й злоупотреблением доверия» (орфография оригинала сохранена) в отношении директора Lozano International Corp. было возбуждено уголовное дело».

«В чём именно заключался пресловутый обман и злоупотребление доверием Максима Викторова, в официальных документах так и не было отражено, — отмечает ИА FlashNord. — Таким образом, постановление о возбуждении уголовного дела нарушает требования ст. 140 ч.2 УПК РФ. Тем не менее, нелепое на первый взгляд заявление имело самые серьёзные последствия. Уголовное дело было принято к производству, сотрудники правоохранительных органов допрашивали сотрудников компании Петра Иванова. В мае следствие по делу было приостановлено. Сотрудники правоохранительных органов так и не смогли сказать определённо, кто именно совершил мошенничество, о котором заявил Максим Викторов. Дело попытались реанимировать спустя пять месяцев, сотрудники правоохранительных органов допросили самого Максима Викторова, провели обыски и выемку в квартирах Петра Иванова и его подчинённых, а также в офисе ЗАО ФЦСР. 25 января 2016 года уголовное дело было прекращено в виду отсутствия события преступления. Тем не менее, застройщик «Кутузовской мили» рано успокоился: в конце января 2017 года Одинцовский суд Подмосковья санкционировал его заочный арест. «Суд избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый в мошенничестве объявлен в розыск», — сказала пресс-секретарь суда. Сам Петр Иванов считает, что возобновление уголовного дела связано с совсем другим конфликтом: в конце 2016 года он обратился в суды различных инстанций, требуя возврата принадлежавших ему ранее акций ЗАО ФЦСР. По его мнению, новый инвестор, обещавший продолжить и завершить строительство ЖК «Кутузовская миля», не выполняет свои обязательства».

«Впрочем, у возобновления уголовного дела против Петра Иванова может быть и другая причина, — полагает автор статьи. — В декабре 2014 года директор Lozano International Corp. решил последовать удачному примеру своего оппонента и обратился в прокуратуру Москвы с заявлением о проверке факта мошенничества в отношении своей компании. Кончилось это также ничем, предпринимателю отказали в возбуждении уголовного дела. Дознание пришло к выводу, что между участниками сделки сложились гражданско-правовые отношения, и разрешать конфликт следует посредством гражданского судопроизводства. В ноябре 2015 года Петр Иванов попытался ознакомиться с материалами проверки и выяснил, что они переданы в Пресненский ОВД Москвы, однако почему-то не поступили туда. В результате нескольких попыток выяснить, куда были переданы материалы, стало очевидно, что они утеряны. На данный момент спор между Петром Ивановым и Максимом Викторовым рассматривается в Международном коммерческом суде при Торгово-промышленной палате РФ. Судя по всему, в данном случае у директора Lozano International Corp есть реальные шансы на успех — чем ещё, кроме попытки помешать разбирательству, можно объяснить внезапное решение Одинцовского суда о заочном аресте господина Иванова?».