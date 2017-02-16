«Агломерационные сборки» — новый курс развития Челябинской области?

Златоуст, Челябинская область, , 14:17 — REGNUM В стратегию развития Златоуста Челябинской области внесены изменения. Развитием города теперь пойдет по пути развития территории как моногорода. При этом местные власти сделают ставку на повышение качества жизни горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Златоустовского городского округа.

Изменения в стратегию развития города были внесены сегодня, 16 февраля, на заседании Собрания депутатов Златоустовского городского округа.

«Был внесен раздел по развитию Златоуста как моногорода, в рамках той программы, которая была защищена в Сколково. Вектор развития будет направлен на улучшение качества жизни населения, программа собственно для этого и разрабатывалась», — сообщила начальник экономического управления, заместитель главы города Златоуст по стратегическому развитию и инвестициям Вера Гусева.

Как отметила чиновница, развитие агломерации «Миасс-Златоуст» входит в один из разделов стратегии развития, под названием — «Агломерационная сборка».

При этом развитие агломерации «Миасс-Златоуст» пойдет по типичному пути — объединение оставшейся социальной инфраструктуры, по принципу — «в один котел», и обеспечение транспортной доступности населению для получения определенного вида услуг на территории агломерации. «Это те проекты, которые могли бы дополнять территории», — пояснила замглавы по стратегическому развитию Златоустовского городского округа.

Таким образом, очевидно возникнет экономия для бюджета за счет отказа от постройки каких-то новых социально-значимых объектов непосредственно в местах проживания людей, так как будет обеспечена к ним транспортная доступность (про другие виды доступности — качество, удовлетворенность граждан, их согласие, не сообщается).

Для обеспечения такой доступности будет построена качественная дорога между Златоустом и Миассом. По словам Веры Гусевой, строительство линейного инфраструктурного объекта уже началось.

«У нас по поручению губернатора строится дорога Златоуст — Миасс, это говорит о том, что доступная инфраструктура и доступная транспортная сеть будут уже для двух территорий», — отметила Вера Гусева.

Существующую дорогу замглавы Златоуста назвала «проселочной», а теперь будет «нормальная, реальная» дорога с четырьмя полосами для движения.

Отметим, при всей закрытости для понимания сути внедрения проектов по агломерированию территории, само слово «Агломерация» стало модным, и в первую очередь в среде чиновников, курирующих экономические преобразования в Челябинской области. Так, помимо проекта Челябинская агломерация, включающего в себя Челябинск, Копейск, а также Красноармейский, Сосновский, Еманжелинский, Еткульский и Коркинский районы, у руководства региона существует планы на создание организационно-территориальных новообразований в других частях региона.

Обозначена агломерация — «Горный Урал», в которую входят территории горнозаводской зоны: Карабашский, Златоустовский, Миасский, Трехгорный, Чебаркульский городские округа, а также Саткинский и Кусинский муниципальные районы. 10 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разработать проект агломерации Локомотивного округа и Карталинского района.

Показательна и риторика, которая адресуется к лозунгу перестроечного и постперестроечного времени — «повышение качества жизни человека». Как мы помним, тогда это привело к обнищанию жителей России и откат по многим социально-экономическим, а главное, по демографическим показателям далеко назад.

Также пока недоступна для понимания адресация к стратегии, которая как зафиксировал сайт u74.ru, должна меняться в зависимости от обстоятельств: «Стратегия развития периодически должна меняться, подстраиваясь, каждый раз под меняющиеся политические и экономические реалии».

Эксперты отмечают, что бывают и другие казусы, вызывающие недоумение, например, такие как — «разработка стратегии на один год». Но такие огрехи теперь почти не встречаются. Однако «подстраивающаяся стратегия» — это уже некие новые измышления местных «экономистов», которые заставляют беспокоится о перспективе развития в регионе.

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