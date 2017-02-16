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Порошенко обрисовал последствия блокировки поставок угля из Донбасса

Экономика
Металлургическое производство может быть остановлено
Петр Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 16 февраля 2017, 14:05 — REGNUM  Блокирование поставок угля из Донбасса на Украину представителями радикальных группировок может привести к остановке металлургического производства и потере 300 тысяч рабочих мест. С таким заявлением выступил президент Украины Пётр Порошенко на мероприятии в честь участников войны сегодня, 16 февраля.

«Тем политиканам, которые этой эмоцией воспользовались для своего эгоистичного, узкопартийного пиара, я никогда не прощу их цинизма и их безответственности», — сказал Порошенко.

Украинский политик обрисовал последствия энергетической блокады: целые украинские города могут остаться без отопления. В качестве примера он упомянул Сумы и Краматорск.

«Украинская металлургия, если блокада не будет остановлена… может лишиться до 300 тысяч рабочих мест», — заявил украинский президент.

Ряд участков железной дороги, соединяющей Украину и ДНР, был заблокирован в минувшем месяце группой бывших участников военных действий. Участники «акции» заявили, что не пропустят ввоз угля из Донбасса, поскольку это — контрабанда.

В феврале шесть крупных заводов прекратили работу из-за блокады. Десятки тысяч сотрудников остались без работы и ушли в вынужденные отпуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля украинское правительство ввело чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Комментируя решение правительства, премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Перекрытия могут привести и к отключению электроэнергии, и, не дай Бог, к отключению тепла в городах и домах украинцев. Поэтому такие действия совершенно недопустимы, поэтому максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы».

Читайте ранее в этом сюжете: В энергетике Украины начал действовать чрезвычайный режим

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