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Доходы казны Волгоградской области вырастут на 2,8 млрд рублей

Экономика
На такую же сумму будет увеличены и расходы бюджета региона
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Волгоград, 16 февраля 2017, 14:01 — REGNUM  Волгоградская область в текущем году увеличит затраты на сельское хозяйство, здравоохранение и развитие предпринимательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной областной думы 16 февраля, это будет сделано за счет дополнительных средств, которые поступят в областной бюджет из федеральной казны.

Речь идет о сумме в 2,8 миллиарда рублей безвозмездных поступлений, которые будут направлены на решение приоритетных задач социально-экономического развития Волгоградской области. Изменения в главный финансовый документ депутаты уже начали обсуждать. Сегодня они были рассмотрены на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Предполагается, что доходы и расходы бюджета 2017 года возрастут с 80,4 миллиарда до 83,2 миллиарда рублей. 1,4 миллиарда рублей из безвозмездных федеральных поступлений выделяется на поддержку агропромышленного комплекса и охрану окружающей среды, более 900 миллионов рублей — на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 544 миллиона — на социальную сферу.

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В развитие образования в Волгоградской области вложат свыше 124 млрд рублей

Из общего объёма привлекаемых средств 533 миллиона рублей планируется направить на увеличение финансирования регионального здравоохранения: 499 миллионов рублей дополнительно на нужды областного здравоохранения выделяются из федерального бюджета и фонда ОМС, 34 миллиона — из региональной казны. На эти деньги будут закупаться лекарства для льготников, услуги санитарной авиации, оказываться высокотехнологичная медицинская помощь (в основном кардиохирургическая). Также предусмотрены средства на продолжение реализации программы «Земский доктор» и капитальный ремонт родильного дома больницы №7 Волгограда

448 миллионов рублей направят на строительство общеобразовательной школы в Советском районе Волгограда. На реконструкцию Центральной набережной областного центра в этом году из федерального бюджета потратят 266 миллионов рублей. На поддержку малого и среднего предпринимательства — 124 миллиона рублей. В том числе, 2,5 миллиона рублей планируется привлечь на мероприятия по поддержке молодежного предпринимательства.

Как добавили в думе, федеральные средства предоставляются на условиях областного софинансирования и строгого выполнения регионом параметров эффективности вложения бюджетных ресурсов. Обязательные требования будут отражены в специальных соглашениях, которые главные распорядители средств федерального бюджета и получатели субсидий должны заключить до 1 марта.

Профильный парламентский комитет рекомендовал Волгоградской областной думе законопроект об изменениях регионального бюджета принять в двух чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Волгоградской области на 2017 год был утвержден бездефицитный. Доходы и расходы областной казны планируются на уровне 73,1 млрд рублей. На 2018 год расходы запланированы в сумме 75,145 млрд рублей, на 2019 год — 77,691 млрд рублей. Такими же планируются и доходы областной казны.

Подробнее: Волгоградская область приняла бюджет на 2017 год без дефицита

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоград утвердил сложный, но выполнимый бюджет на 2017 год

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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