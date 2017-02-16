Нормативы ОДН в соседних регионах могут отличаться в разы – Минстрой РФ

Москва, , 13:57 — REGNUM Минстрой России призвал регионы внимательно относиться к установке нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Сегодня одни и те же нормативы в соседних регионах могут отличаться в разы, сообщили в Минстрое РФ.

В соответствии с законодательством, обновленный норматив должен быть утвержден до 1 июня 2017 года, однако ведомство призвало регионы провести эту работу быстрее.

С 1 января 2017 расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, перенесены в жилищную услугу, а объем расходов на ОДН ограничен нормативом. Эта мера была введена для защиты собственников от непрозрачных и завышенных платежей.

Напомним, закон, изменяющий структуру оплаты, был принят в июне 2015 года, одновременно было дано поручение проверить экономическую обоснованность установленных нормативов, однако до сих пор ряд субъектов эту работу не выполнил.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД», был введен новый порядок начисления оплаты за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья. Предполагалось, что новый порядок начисления оплаты за общедомовые нужды и повышение требований к Управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако, после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года, у многих жителей платежи увеличились.