Четверг, 16 Февраля 2017 года
15:05:22 МСК

Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора

Экономика
Текущий вариант республику не устраивает
Крым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Крым

Москва, 16 февраля 2017, 13:49 — REGNUM  В Республике Крым считают, что введение посуточного курортного сбора серьезно подорвет конкурентоспособность полуострова на туристском рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в ходе рабочего совещания в Совфеде, посвященном введению курортного сбора в четырех субъектах РФ.

«Крым уже находился в эксперименте по курортному, туристическому, рекреационному сбору — по-разному назывался — на Украине с 1993 года. И когда мы сделали анализ и попытались поделиться своим опытом, нас не услышали. Тот закон, который сейчас рассматривается, предложения Крыма не учитывает», — заявил Стрельбицкий.

«Мы вообще против того, чтобы собирать сбор и учитывать сутки. Это неправильно. 1500 рублей за 10 дней — 10 дней это среднее пребывание отдыхающего в Крыму. Это серьезные деньги», — заявил он.

По его мнению, закон очень сложный и повлечет за собой нагрузку на тех людей, которые участвуют в туристической индустрии. «Как показал наш опыт, когда создаются такие сложные документы, они потом очень серьезно влияют на экономическое состояние тех субъектов, которые участвуют в этом», — подчеркнул министр туризма Крыма.

На этом фоне на туристском рынке усиливается конкуренция с курортами Турции, которые снижают цены на 40−50%, субсидируют авиаперелеты и пытаются выходить в новые области, например, в сферу санаторно-курортного лечения.

«Если курортный платеж будет именно в таком порядке вводиться, — это мое мнение, не мнение Совета министров и министерства, — но я буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента», — сказал министр.

Стрельбицкий подчеркнул, что Республика Крым предлагает ввести понятный и необременительный вариант — единоразовый платеж в 300 рублей в летний сезон. Эти деньги могли бы пойти на обустройство 451 км крымских пляжей, из которых в надлежащий вид приведено только 100 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Базовую ставку по курортному сбору снижают до 100 рублей, определены льготы

Читайте развитие сюжета: Расходы на курортный сбор могут превысить доходы от него: Краснодар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение курортного сбора в регионах России
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
Минобороны ждет от Пентагона объяснений слов Мэттиса о России — Шойгу
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
После протеста Японии «курильские гектары» стали очень популярны
КурильскСахалинская областьРоссия Курильские острова и Япония Политика
ещё главное