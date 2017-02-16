Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора

Москва, , 13:49 — REGNUM В Республике Крым считают, что введение посуточного курортного сбора серьезно подорвет конкурентоспособность полуострова на туристском рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий в ходе рабочего совещания в Совфеде, посвященном введению курортного сбора в четырех субъектах РФ.

«Крым уже находился в эксперименте по курортному, туристическому, рекреационному сбору — по-разному назывался — на Украине с 1993 года. И когда мы сделали анализ и попытались поделиться своим опытом, нас не услышали. Тот закон, который сейчас рассматривается, предложения Крыма не учитывает», — заявил Стрельбицкий.

«Мы вообще против того, чтобы собирать сбор и учитывать сутки. Это неправильно. 1500 рублей за 10 дней — 10 дней это среднее пребывание отдыхающего в Крыму. Это серьезные деньги», — заявил он.

По его мнению, закон очень сложный и повлечет за собой нагрузку на тех людей, которые участвуют в туристической индустрии. «Как показал наш опыт, когда создаются такие сложные документы, они потом очень серьезно влияют на экономическое состояние тех субъектов, которые участвуют в этом», — подчеркнул министр туризма Крыма.

На этом фоне на туристском рынке усиливается конкуренция с курортами Турции, которые снижают цены на 40−50%, субсидируют авиаперелеты и пытаются выходить в новые области, например, в сферу санаторно-курортного лечения.

«Если курортный платеж будет именно в таком порядке вводиться, — это мое мнение, не мнение Совета министров и министерства, — но я буду ходатайствовать, чтобы мы выходили из данного эксперимента», — сказал министр.

Стрельбицкий подчеркнул, что Республика Крым предлагает ввести понятный и необременительный вариант — единоразовый платеж в 300 рублей в летний сезон. Эти деньги могли бы пойти на обустройство 451 км крымских пляжей, из которых в надлежащий вид приведено только 100 км.

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