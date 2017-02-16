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Глава Севастополя: Минэконоразвития – «узкое место» в финансировании ФЦП

Экономика
Севастополь обратится за помощью в правительство России с тем, чтобы повлиять на профильное министерство

Севастополь, 16 февраля 2017, 13:47 — REGNUM  Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказал претензии министерству экономического развития РФ в связи с задержкой доведения субсидий, что срывает исполнение федеральной целевой программы развития региона (ФЦП). Об этом он заявил 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года мы направили Минэкономразвития инвестиционных пакетов на общую сумму на 8,3 млрд рублей, — рассказал Овсянников. — Мы имеем решения по 33 исполнителям мероприятий. Но уже полтора месяца находимся в режиме ожидания, и до сих пор не имеем представления, когда мы подпишем соглашение на финансирование. Если раньше узким местом был АНО «Дирекция ФЦП», то теперь это «узкое место» переместилось в Миэкономразвития России», — сказал Овсянников.

По его словам, задержка в финансировании не дает возможности начать работы на социальных объектах.

«Из 8,3 млрд рублей мы подписали соглашение по трем мероприятиям на сумму 55 млн рублей. Такой темп работы нас крайне не устраивает, — сказал врио губернатора. — Мы считаем, что это угроза исполнения ФЦП».

Он добавил, что намерен обратиться в правительство России, потому что такой «стиль работы не может быть оценен положительно».

Читайте об этом: Глава Севастополя: Дирекцию ФЦП целесообразно ликвидировать

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года городу уменьшили количество объектов и денежные лимиты по программе социально-экономического развития (ФЦП), что позитивно отразилось на показателях исполнения программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь исполнил ФЦП прошлого года на 67%

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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