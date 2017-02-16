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Бюджет Ставрополья на 2017 год изменен на 7,5 млрд рублей

Экономика
Дефицит бюджета увеличен до 4 млрд рублей
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Ставрополь, 16 февраля 2017, 13:44 — REGNUM  

Изменения бюджета Ставропольского края на 2017 год, предполагающее увеличение дефицита региональной казны до 4 млрд рублей, одобрено сразу в двух чтениях. Такое решение принято 16 февраля на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно изменениям в закон «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», поправки связаны с увеличением финансовой помощи федерального центра почти на 7,5 млрд рублей, сообщила вице-премьер региона — министр финансов Лариса Калинченко.

Из этой суммы — 4,7 млрд рублей нецелевая помощь и почти 2,5 млрд рублей — целевая помощь. Это субсидии на исполнение региональных полномочий с помощью федеральных средств.

Расходы бюджета будут увеличены на 9,2 млрд рублей и составят 90,436 млрд рублей. Доходы увеличиваются до 86,458 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличен до 4 млрд рублей. При этом заимствования региона не увеличиваются, рассказала вице-премьер.

Увеличение расходов идет также за счет остатков средств краевого бюджета и муниципальных образований и перемещений внутри отдельных направлений расходов.

В частности, расходы будут направлены на увеличение минимального размера оплаты труда, который составит 7800 рублей. На эти цели из регионального бюджета выделяется 75 млн рублей. На меры соцподдержки выделено 136 млн рублей. Более 1 млрд рублей пойдет на оплату труда работников бюджетной сферы .

На 2,2 миллиарда рублей пополнится дорожный фонд Ставрополья (до 7,4 миллиарда рублей). Более 3 млрд рублей будет направлено на снижение госдолга Ставрополья. Это позволит в дальнейшем получать выгодные федеральные бюджетные кредиты в объеме более 3 млрд рублей и выдержать соотношение объема доходов и долга.

Дополнительно, более 1 млрд рублей направлено в систему здравоохранения, столько же на поддержку аграриев, более 30 млн рублей на восстановление и ремонт памятников времен Великой отечественной войны, на инвестиции и капремонт более 300 млн рублей — в области образ, культуры, здравоохранения.

Также выделяются средства на компенсацию потерь организаций. Как уточнила Калиничева, это помощь населению, чтобы не повышать тарифы на перевозки, коммунальные услуги.

Изменения претерпела структура госпрограмм. По шести из них произошло снижение в связи с корректировкой федеральной помощи. При этом функционал программ сохранен, кроме строительства и реконструкции объектов физкультуры и спорта, которая продолжится в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Ставрополье снижает объем госдолга на 3 млрд рублей

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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