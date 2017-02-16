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Уральский ФО — «Экономика начинает выходить из кризиса»

Экономика
В округе увеличилась добыча нефти и газа, производство электроэнергии, а также выплавка стали и производство проката из чёрных металлов

Екатеринбург, 16 февраля 2017, 13:19 — REGNUM  Экономика Уральского федерального округа (УрФО) начинает выходить из кризиса. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских на традиционной ежегодной пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он уточнил, что рост промышленного производства по УрФО составил 1,6% и это выше чем в среднем по России — 1,1%. «Рост отмечен в базовых отраслях промышленности, от которых во многом зависит состоянии экономики в целом», — сообщил Игорь Холманских. Это добыча нефти и газа, производство электроэнергии, а также отрасль чёрной металлургии: выплавка стали и производство проката. Также рост наблюдается в сельскохозяйственной отрасли и в строительстве, при чём, не только объектов предназначенных для жилья.

Также Игорь Холманских отметил снижение уровня преступности в прошлом году по отношению к 2015 году на 10,8%. В частности, снижение убийств произошло на 12%, разбойных нападений на 9,3%, на 5% — грабежей и на 17,1% снизились кражи. «Снижение уровня преступности важный фактор социального самочувствия наших граждан», — считает полномочный представитель.

Из негативных факторов Игорь Холманских обратил внимание на снижение реальных доходов граждан в прошлом году до 91,1% по отношению к 2015 году и как следствие падение товарооборота до 92,7%.

Игорь Холманских напомнил, что одной из основных задач аппарата полномочного представителя является контроль выполнения указов и поручений главы государства в округе, число которых растёт из года в год. На Начало 2017 года на контроле Уральского полпредства находилось 401 указов и поручений, а уже по состоянию на 1 февраля текущего года их количество выросло до 430. За январь 2017 года с контроля было снято пять поручений президента.

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