Четверг, 16 Февраля 2017 года
13:34:08 МСК

Базовую ставку по курортному сбору снижают до 100 рублей, определены льготы

Экономика
Законопроект уже «концептуально поддержан» в правовом управлении президента РФ
Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 16 февраля 2017, 13:12 — REGNUM  Минимальную ставку по курортному сбору решено снизить до 100 рублей. При этом конкретное значение будет устанавливаться конкретным субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуева в ходе рабочего совещания в Совфеде по введению платы за пользование курортной инфрастуктурой.

«Ставка, наверное, в рамках законопроекта будет снижена до 100 рублей», — заявила Рухуева.

По ее словам, такое решение было сделано после проработки различных предложений, в том числе от регионов, кроме того, соответствующий акцент был сделан и на заседании Госсовета.

В то же время сохраняется положение о том, что конкретная ставка может устанавливаться конкретным субъектом и она может дифференцироваться. «С учетом территории муниципального образования, значения курорта, федерального, регионального, сезонности — уже по этим критериям внутри региона может приниматься решение о дифференциации», — отметила она.

При этом был расширен и уточнен перечень льготных категорий в законопроекте. Практически все социальные категории граждан» смогут воспользоваться льготой, имея соответствующий удостоверяющий документ. Сейчас обсуждается вопрос подключения к льготе малообеспеченных граждан лиц, а также ряда других категорий, например, прибывших для получения санаторно-курортной помощи после специализированной медпомощи. Конкретизированы в перечне льготных категорий и те, «кто ездит постоянно на прописку на территорию»

Платить сбор, как и предполагалось, смогут только те, кто пребывает на территории эксперимента, где введен налоговый сбор. «Взимается он с людей, которые пребывают там более 24 часов», — уточнила Рухунва, подчеркнув, что средства будут поступать исключительно в фонд развития инфраструктуры курортов, который формируется в рамках бюджета субъекта РФ по принципу дорожного фонда.

При этом фонд будет создаваться отдельным специальным законом.

Рухуева подчеркнула, что закон «является максимально, насколько это возможно, рамочным». В настоящее время документ направлен в главное правовое управление президента РФ, где подход «уже был концептуально поддержан».

Напомним, что эксперимент по введению курортного сбора будет проводиться в четырёх регонов РФ: Краснодарском крае, Республике Крым, Ставропольском крае и Алтайском крае.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Введение курортного сбора в регионах России
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Глава Ленобласти предостерег Петербург от дележа на «своих» и «чужих»
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссия Объединение Санкт-Петербурга и Ленинградской области Политика
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Михайличенко ДмитрийРучной режим «только для Татарстана»
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Экономика
NB!
16.02.17
Депутат МГД: В «ЕР» не знали о том, что у Максаковой двойное гражданство
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
16.02.17
Из-за «Единой России» на Алтае разгорелся межрелигиозный скандал
Горно-АлтайскРоссия Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
«Сплошная фальшь»: Неверов заподозрил Максакову в нарушении закона
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
В мэрии Перми прошли обыски
ПермьРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: «России нельзя позволить говорить громче стран НАТО»
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
Редакция ИА REGNUMПадение «Маннергейма»
ВыборгЛенинградская областьРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
ещё главное