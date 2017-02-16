Четверг, 16 Февраля 2017 года
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«ЕР» намерена защитить интересы пенсионеров при переходе на «Мир»

Экономика
Высказывались опасения, что пенсионеры будут вынуждены оплачивать обслуживание счетов
Карта МИР
Иллюстрация: Banki.ru
Карта МИР

Москва, 16 февраля 2017, 13:08 — REGNUM  «Единая Россия» предлагает учесть в поправках ко второму чтению законопроекта о переводе бюджетных и социальных выплат на карты «Мир» интересы пенсионеров и социально-незащищенных групп граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Парламентарии намерены доработать механизм поэтапного перехода получателей средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондах (речь, прежде всего, идет о пенсионерах и о получателях соцвыплат).

«Мы предлагаем, чтобы эта позиция была отражена в проекте постановления при принятии законопроекта в первом чтении, в частности, и то, что в поправках ко второму чтению должен обязательно учитываться тот факт, что не во всех населенных пунктах, особенно в сельской местности, есть в шаговой доступности банковские офисы», — говорит Неверов.

Комитет Госдумы по финрынку 16 февраля обсудит законопроект, который касается работы национальной платежной системы «Мир». Она была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций, из-за давления на нашу страну возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. «Мир» является важным фактором в обеспечении независимой и бесперебойной работы российского банковского сектора. Предлагается перевести все бюджетные и социальные выплаты как раз на эту систему к июлю 2018 года. Перевод пенсионных выплат на новую систему завершиться должен к 2020-у году.

«Единая Россия» уточнит порядок перехода для того, чтобы этот процесс не ударил по кошелькам пенсионеров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме проследят за тем, чтобы с пенсионеров не брали комиссию за «Мир»

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