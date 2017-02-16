Банк России заключил соглашение о взаимодействии с Генпрокуратурой

Набиуллина: За 20 лет многое изменилось в финансовой системе

Москва, , 13:01 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ и Банк России намерены добиться активного информационного взаимодействия. С этой целью главы ведомств подписали соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Цель документа, подписанного сегодня Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и Генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой, — организация активного информационного взаимодействия между ведомствами», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя заключение соглашения, Набиуллина отметила, что исполнилось уже 20 лет со дня заключения предыдущей договорённости между ведомствами. Многое в финансовой системе страны изменилось, в том числе и сам регулятор.

«Новое соглашение позволит повысить эффективность пресечения недобросовестных практик и преступлений на российском финансовом рынке», — сказала она.

Теперь на другой уровень выйдет работа по усилению законности деятельности в кредитно-финансовой сфере. Положительно совместная работа скажется и на стабильности российской банковской системы, а также на работе отечественных финансовых рынков.

Соглашение поможет защищать интересы потребителей финансовых услуг и бороться с незаконной деятельностью структур по предоставлению кредитов. Снизится возможность отмывания нечестно нажитых доходов и финансирование террористических структур.

В Банке России уточняют, что взаимодействие надзорного ведомства и регулятора может проходить в форме конференций, совещаний, заседаний межведомственных рабочих групп. Кроме того, будет происходить сверка данных.

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