Ткачев назвал укрепление рубля «ударом» по экономике РФ

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется — это, конечно, для наших экспортных позиций безусловно серьезный минус»

Москва, , 12:58 — REGNUM Рост курса рубля по отношению к доллару является серьезным минусом для сельского хозяйства и других отраслей экономики Российской Федерации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24»

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется — это, конечно, для наших экспортных позиций безусловно серьезный минус, — сказал Ткачев. — И не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики».

Министр пояснил, что внутренние цены на зерно снижаются, в частности, из-за укрепления российской валюты.

«Мы получили большой каравай, много зерна, рассчитывали на большой экспорт, — говорит Ткачев. — Но из-за недостаточных объемов экспорта цены на зерно в стране снижаются».

По его словам, доллар по 57 рублей — «не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике».