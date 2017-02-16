Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв

Москва, , 12:49 — REGNUM Укрепление рубля является минусом для экспорта сельхозпродукции. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

«Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций — серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», — сказал Ткачев.

«Цены на зерно, к сожалению, падают, мы получили много зерна, и рассчитывали на серьезный экспорт», — отметил министр и добавил, что «доллар по 57 рублей — это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике».

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Как сообщало ИА REGNUM, российская валюта продолжает укрепляться. На 16 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю уменьшилась на 1,27 руб. и составила 60,02 руб. Курс доллара снизился на 96,69 коп. и достиг показателя 56,77 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. — до 58,23 руб.