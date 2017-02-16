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В 2017 году на гранты фермерам Минсельхоз РФ направит 7,6 млрд рублей

Экономика
На льготное кредитование под 5% в этом году выделено 25 млрд рублей
Винсент Ван Гог. Фермерский дом в Провансе. 1888 Винсент Ван Гог. Фермерский дом в Провансе. 1888

Москва, 16 февраля 2017, 12:33 — REGNUM  Минсельхозом России проведена масштабная работа по консолидации действующих мер государственной поддержки. Развитие малых форм хозяйствования определено как одно из приоритетных направлений в составе «единой субсидии». Об этом сегодня, 16 февраля, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на XXVIII съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, сообщили в министерстве

«Так, из 36 млрд рублей федеральных средств «единой субсидии» на гранты для фермеров и кооперативов в 2017 году будет направлено 7,6 млрд рублей или 21% средств. На льготное кредитование под 5% в этом году выделено 25 млрд рублей, из которых не менее 20% будет направлено на кредитование малых форм хозяйствования», — уточнил он.

В Минсельхозе России отметили, что начиная с 2003 года, министерство осуществляет поддержку региональных программ по развитию сельских территорий. За 14 лет в развитие села вложено порядка 450 млрд рублей.

За это время построено около 21 млн кв. метров жилья для жителей села. Жилищные условия улучшили более 300 тыс. семей, из которых почти 110 тыс. семей молодых специалистов. Введены школы на 115 тыс. мест, дома культуры на 27 тыс. мест, построено более 530 спортивных сооружений.

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